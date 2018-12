ROZHOVOR: Herečka Zuzana Kocúriková si prešla peklom, ale teraz ju dojíma živý dar

Medzi kolegyňami ešte stále vyniká najmä dlhými havraními vlasmi a plnými červenými perami. Herečka dokáže starnúť s noblesou a tvrdí, že to, ako vyzeráte, je odraz vnútorného nastavenia. Keď sa má Zuzana rozrozprávať o svojich narodeninách, bez rozmýšľania vyhlási, že boli vždy odfláknuté, pretože každý mal už predvianočný stres. Tento rok však bude iný. Herečka sa narodila devätnásteho decembra a rozhodla sa, že s priateľmi si urobí vianočnú párty, na ktorej to poriadne oslávia. Nečakala žiadne dary, pretože ten najvzácnejší už dostala – prvé vnúča.

Tvrdé praktiky v rodine! Nežná moderátorka Aneta Paríšková sa nezdá

Nedá sa začať inou otázkou, iba ako to robíte, že tak skvele vyzeráte a prekypujete energiou?

Mám veľmi veľa vesmírnej energie. Som Strelec, čo je, myslím, dobré znamenie. (Smiech.) Mám povahu, že sa nezaoberám zlými vecami a intrigami, a práve to ma nezožiera, ale necháva šťastne žiť. Energiu mám asi danú zhora, ale pravda je, že keď mám niekedy horšie chvíľky, tak na dve minútky objímem veľkú štyridsaťročnú brezu vo svojej záhrade. Verte alebo nie, naozaj to pomáha. Navyše, teraz mám oveľa väčší dôvod na radosť. V januári 2018 sa mi narodil prvý vnuk. Volá sa Oliver Peter a to je pre mňa najkrajší darček. Som s ním každý deň, keďže dcéra býva o ulicu ďalej. Je to slnečné dieťa.

Keď som z hľadiska sledovala vašu figúru, vravela som si, že si asi pretriem oči, či je toto možné.

Nie je to veru ľahké... Ale viem, koľko mám rokov, a ak sa chcem udržať vo forme, jednoducho pre to musím niečo robiť. Príroda zase nie je až taká milosrdná, aby som len tak mala energiu a len tak mi slúžili svaly, kosti, mozog. Cvičím doma a snažím sa pozitívne myslieť. Priznám sa, že veľa jedávam a hlavne po predstavení - vtedy vyjem asi celú chladničku. Mám rada všetko možné, našťastie ma podporuje moja genetika, ale zároveň doma trošku cvičím.

Exfarmár Ibi Maiga šokuje: Moja žena a dcéra vidia DUCHOV! Cíti ich aj on

Ako vnímate vrásky? Veď žiadna žena nechce starnúť, alebo nie?

Vnímam to jednoducho. Je to veľký boj s veternými mlynmi a nikdy by som sa nedávala upravovať. Toto som ja. Stačí mi kvalitná kozmetika, pohyb a pozitívne myslenie.

Kedysi ste mi spomínali, že si svoje krásne vlasy neostriháte. Platí to stále?

Veľa ľudí mi pílilo uši, aby som sa dala ostrihať, vraj som už stará. Takže sa just neostrihám.

Keď si premietnete svoj život, za čo ste najviac vďačná?

Je toho viac. V prvom rade, do akej rodiny som sa narodila. Otec mal našliapnuté na skvelú kariéru, mal dve malé továrničky a bol prvý námestník Vavra Šrobára. Mama bola tiež z inteligentnej rodiny. Vzali sa a dodnes si spomínam, aký krásny svadobný dar mama dostala. Po Bratislave chodili tri kabriolety a moja mama sedela v jednom z nich! Potom však prišli komunisti a všetko sa obrátilo. Myslím, že rodičia nemali už ani na základné potraviny, ale vždy všetko zariadili tak, že sme so sestrou žili v šťastnej rodine a nikdy sme to necítili.

Spomínali ste, že je toho viac...

Druhá vec je povolanie a tretie je, že som stretla manžela Petra a že nám to vydržalo až dodnes. Veď v septembri to bolo päťdesiat rokov, čo sme sa zoznámili. Moja dcéra mi vraví, že to dnes už nie je možné!

Takže lepšieho chlapa ste si nemohli priať?

Asi to bol osud, lebo som mala naozaj množstvo nápadníkov. Neplánujem, všetko je vždy tak, ako má byť. A to je jedna z vecí, za ktoré som v živote vďačná, že som si našla perfektného celoživotného partnera, s ktorým žijem senzačný život. Aj sme prežili veľa jeho zdravotných problémov, ale všetko sa dá prežiť, ak človek chce.

Práve ste odpremiérovali komédiu Bella Figura, v ktorej vaša postava oslavuje narodeniny a neustále zabúda. Vy, naopak, dokazujete, že máte stále skvelú pamäť. Vaša mama také šťastie nemala a vraj to boli pre vás hrozné chvíle. Dokážete o tom hovoriť?

To áno. Už je to dvanásť rokov, už to mám vytesnené. Moja mama mala sedemdesiatjeden rokov, keď sme jej zistili takzvanú chorobu zabúdania. Ale v tom čase boli informácie o tej chorobe skoro nulové a ľudia o tom nevedeli. Bolo to tabu, akoby človek za to mohol.

Moja mama bola redaktorka, prekladateľka do štyroch jazykov, žila super život, fantasticky sa stravovala, hýbala, takže aká hanba za tú chorobu? Ale tak to vtedy brali. Pretože inak bola zdravá, tak osem rokov chorobu ťahala. Zo začiatku to bolo peklo pre mňa, naozaj peklo. Potom mi môj priateľ lekár povedal: Zuzka, prečo sa trápiš, veď tvoja mama je už v inej galaxii. A ja som to tak vzala, že je to fakt.

Obávate sa, že by mohla byť Alhzeimerova choroba u vás dedičná?

Hovorí sa, že je dedičná. Priateľka lekárka mi vtedy hovorila: Poď, urobím ti test. Povedala som jej, či sa zbláznila, že sa to potvrdí a potom čo? Mám si „hodiť mašľu“? Na čo by mi to bolo vedieť. Ja sa toho nebojím, nepremýšľam nad negatívnymi vecami. Žijem šťastne.