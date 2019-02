ROZHOVOR: Jarmila Lajčáková-Hargašová sa z obrazoviek stratila. S týmto sa teraz musí vyrovnať

Jarmila Lajčáková-Hargašová sa po návrate z Ameriky, kde strávila rok, keď sa jej manžel Miroslav Lajčák stal predsedom Valného zhromaždenia OSN, už nevrátila na obrazovku RTVS. Práca v redakcii športu je pre ňu uzavretá kapitola. Asi iba málokto by si pomyslel, že scestovanú ženu, ktorá sedávala za jedným stolom s manželkami najvýznamnejších svetových politikov, by mohol napĺňať aj život v „obyčajnej“ bratislavskej domácnosti, kde žijú tri generácie pokope. Nesmierne si to však užíva.

Na televízne obrazovky do spravodajstva ste sa po návrate z USA už nevrátili. Ako sa máte, čo teraz robíte?

Mám sa pomerne rýchlo, dynamicky. Venujem sa rodine, vnúčikovi. Naďalej moderujem rôzne akcie, pomáham Nadácii Kvapka nádeje, plním si povinnosti súvisiace s manželovou profesiou, sprevádzam ho na podujatiach, ktoré si to vyžadujú. Pracujem tiež na novom projekte, ktorý by som televízii mohla ponúknuť. Rozhodne sa nenudím.

Nepôsobíte ako žena, ktorá sa bude starať iba o domácnosť, o deti alebo vnúčatá…

Stále na niečom pracujem, to áno, ale neprekáža mi byť ženou v domácnosti. Som typ, ktorý rád varí, rada sa o niekoho starám. V mojom živote boli obdobia, keď som sa intenzívne venovala kariére, a potom, keď som sa prispôsobovala manželovi. Trikrát som s ním bola v zahraničí a nemôžem povedať, že som sedela s vyloženými nohami. Len sú to iné povinnosti a iný denný režim. Vždy to však bolo pre mňa obohacujúce.

Ktorý pobyt v zahraničí bol pre vás najťažší, najnáročnejší a z akých dôvodov?

Zrejme ten prvý v Belehrade krátko po skončení vojny, Lara sa nám tam narodila v čase, keď bol vyhlásený výnimočný stav. Napriek tomu na toto obdobie spomíname s veľkou láskou a Balkán sa nám všetkým dostal hlboko pod kožu.

Aké povinnosti máte ako babka?

Povinnosť babky je rozmaznávať. (Smiech.)

Váš vnúčik Alexander je ešte maličký, ale príde čas, keď mu budete vyvárať alebo vypekať dobroty, ktoré si „rozkáže“?

Určite áno, aj moje deti majú obľúbené jedlá, ktoré vie najlepšie na svete urobiť babička.

Ktoré sú najobľúbenejšie jedlá, ktoré si vaša rodina pýta?

Jedlo je v našej rodine nesmierne dôležité. Ľudia, ktorí nás bližšie nepoznajú, ani neveria, koľko toho dokážeme pojesť. Neustále hľadáme inšpiráciu, skúšame nové recepty. Z klasických jedál milujú napríklad šošovicovú polievku na kyslo, segedínsky guláš, ryžový nákyp. Môj manžel preferuje mäso, najlepšie s nejakou omáčkou. Zať je rovnako ako on veľmi vďačný stravník. A treba tiež povedať, že aj Vanesa je výborná kuchárka. Nielen varí, ale aj pečie. Keď mám plný deň, je skvelé, že ma doma čaká teplé jedlo a má aj mňa kto obslúžiť.

Bývate pod jednou strechou so staršou dcérou Vanesou aj jej manželom, aj mladšou dcérou Larou, k tomu bábätko… Býva to u vás doma niekedy náročné zachovať pokoj v rodine? Ticha si zrejme veľa neužijete.

Dcéra so zaťom mi liečia moju samotu v čase, keď je manžel v zahraničí. Takže pre mňa je úžasné, že ich mám tak blízko pri sebe.

Odlúčenie je často pre partnerov ťažké, na druhej strane sú si vzácnejší a vzťah môže ostať dlho svieži. Aspoň tak to hovoria niektorí odborníci. Ako to cítite vy? Je samota v tomto zmysle prospešná?

Neviem to s ničím porovnať, žijeme tak prakticky od začiatku. Áno, sme si vzácni, ale komunikujeme neustále, nechceme žiť paralelné životy, ale spoločný.

Bývate spolu s dcérou a jej rodinou iba dočasne?

Bývajú o poschodie vyššie, takže obe rodiny majú súkromie. Určite je to dočasný stav, nie sú však pod tlakom. Navyše si myslím, že takéto trojgeneračné bývanie má veľké výhody, je výborné pre deti. Aj ja som vyrastala s babičkami a dedkom a bolo to úžasné.

Hovorí sa, že starí rodičia na vnúčatách doháňajú to, čo nestihli pri deťoch. Je to tak aj vo vašom prípade?

Myslím si, že je to tak. Mám na neho relatívne veľa času a keď sa stane, že mám celý deň program a prídem domov, keď už spí, tak mi to je veľmi ľúto. Akoby mi niečo utieklo pomedzi prsty. Na druhý deň mám pocit, že sa zase posunul ďalej, že je iný. Je krásne si to užívať.

Chodievate aj kočíkovať?

Chodím, ale väčšinou s dcérou, pretože Alex je na maminku ešte dosť nafixovaný. Pri dojčených deťoch je to, myslím, bežné. Mamina musí byť stále nablízku. V budúcnosti určite príde aj na to, že ho postrážim, aby si rodičia mohli vyraziť niekam na večeru alebo do kina.

Stalo sa vám, že vám vášho vnuka niekto prisúdil, že je to vaše dieťa? Nevyzeráte ani nepôsobíte totiž ako stará mama.

Neviem… Mám pocit, že väčšinou ľudia vedia, že som babka a ja sa k tomu hrdo hlásim. Súhlasím s tým, že pre ženy by nemala byť hanba povedať, koľko majú rokov. Nevidím na to dôvod.

Ako vám bude hovoriť? Babka, stará mama alebo Jarka?

My sme volali starých rodičov babka a dedko, ale je to na ňom, ako sa rozhodne. Je mi to úplne jedno, ani som nad tým neuvažovala. Deti si na začiatku aj tak vymyslia vlastnú skratku, ktorá sa im dobre vyslovuje a aj na to sa už teším. Takže to nechám na jeho tvorivosti.

Na čo sa tešíte, keď už bude väčší a začne byť „parťák“?

Teším sa na to, keď s ním budem vedieť komunikovať, keď si ho budem môcť so sebou niekam zobrať. Verím, že budeme spolu športovať, chodiť do kina, na výlety, učiť sa... Jednoducho čokoľvek. Toho by som sa chcela dožiť.

Vaša mladšia dcéra Lara nežiarli, keďže všetka pozornosť rodiny sa sústredí na malého Alexandra?

Malý ju zbožňuje. Vždy sa nesmierne teší, keď ju zbadá a ona je do neho úplne zamilovaná. Alex má najradšej, keď mu spieva a hrá na klavíri.

Zmení malé bábätko celú rodinu?

Nielen rodičov, ale prinesie novú energiu aj všetkým ostatným? Tak na to by ste sa mohli opýtať hlavne môjho manžela, ktorý nie je tak často doma ako my. Príde domov od veľkých svetových problémov do iného sveta – my tam kričíme jedna cez druhú, malý štvornožkuje, sťahuje veci zo stola… Prosto je tam ten správny domáci neporiadok. Vidím na ňom, ako si to užíva a aký je šťastný, že je ďaleko od pracovných problémov.

Nie všetci muži, ale aj ženy, dokážu prejaviť lásku k „vyženeným“ deťom. Váš manžel má s Vanesou z vášho predchádzajúceho manželstva výborný vzťah a podľa vašich slov vnuka ľúbi ako vlastného. Aký je to pocit? Napadne vám niekedy, ako dobre ste si vybrali, alebo si to ani neuvedomujete?

Považujem to za úplne prirodzené od začiatku. Uvedomujem si, že to možno nie je samozrejmosť, ale my sme všetci jedna veľká rodina.

Očakávate valentínsky darček?

Poteším sa kvetom a pozvaniu na večeru. Väčšinou sme v minulosti chodievali na večeru aj s dcérami.

Ktorý manželov prejav lásky vás úplne dostal?

Neviem menovať jednu konkrétnu filmovú scénu, ale napadá mi množstvo každodenných drobností, keď mi dáva najavo, že ma miluje, že som pre neho najdôležitejší človek, že sa mu páčim, že je šťastný, že ma má.