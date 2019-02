ROZHOVOR: Liečila sa pri sexi mužovi! Martina Šimkovičová prehovorila o ROZVODE

Pred týždňom súd v tajnosti rozviedol jej trinásťročné manželstvo s Igorom Šimkovičom (44), ktoré ku koncu bolo nepríjemným bojom o deti a majetok. Problémy vo vzťahu známej dvojice prenikli na verejnosť v decembri 2017 a krátko nato podnikateľ podal návrh na rozvod. Dnes sú už exmanželmi, no deľba majetku, najmä luxusného domu v rakúskom Prellenkirchene, im ešte určite dá zabrať. „Exmanžel sa vyjadril, že mi ostal dom, no zabudol podotknúť, že s ťarchou tristošesťdesiattisíc eur a ďalšími nákladmi. Navyše mi nepríjemným spôsobom zobral auto,“ netají poslankyňa, ktorá Šarmu porozprávala, ako zvládala nepríjemné životné obdobie.

Ste čerstvo rozvedená. Vydýchli ste si, že ťahanice s exmanželom už máte konečne za sebou?

Áno, žiaľ, táto kapitola sa skončila tak, ako sa skončila.

Na sociálnu sieť už nejaký čas pridávate vlastnoručne maľované obrazy.

Začali ste s tým v období rozvodu? Prvýkrát som sa stretla s maľovaním na základnej škole. Vtedy sme robievali rôzne ručné práce a často som mala strašne zalepené ruky od lepidla. Nemala som rada práce, ktoré vyžadujú trpezlivosť a sú piplavé, ale maľovanie ma bavilo a pri ňom som sa nezašpinila. Neskôr som sa stretla s maľovaním na vysokej škole v rámci arteterapie. Maľovala som uhlíkom a to ma bavilo. Boli tam základy tieňovania, učili sme sa, ako viesť ruku, pohľad v diaľke. Počas vysokej školy som to vnímala ako študijný odbor. Arteterapia má svoje veľké opodstatnenie a plusy v psychológii a využívam ju aj pri životných mapách, ktorým sa venujem v súčasnosti. To, čo dieťa nakreslí, ako to nakreslí, akú farbu použije, aké je rozmiestnenie v rámci priestoru na papieri, to všetko sú diagnostické znaky, z ktorých psychológ alebo psychoterapeut vie veľa odčítať. Vtedy, na „výške“, som si povedala, že keď budem raz stará, na dôchodku, naučím sa hrať na klavíri a budem maľovať. Už si zisťujem toho učiteľa, klavír mám. Síce rozladený… (Smiech.) To sú také moje sny alebo méty, ktoré som si vytýčila už dávno a teraz možno bude na to čas a priestor. A ešte písanie kníh. Možno napíšem jednu-dve a možno ani jednu, čo ja viem…

Takže teraz ste pocítili, že už ste stará a idete si plniť sny?

K maľovaniu ma doviedla bývalá kolegyňa z Markízy. Dala mi kontakt na kurzy akademického maliara Mirka Bezáka. Prišla som s tým, že keď to nebudem vedieť, nie je to žiadna hanba, jednoducho odídem. Nemala som ambície ani očakávanie, proste som to išla skúsiť. Prvý môj obraz boli kvety vo váze a Mirko ma pochválil. Mám to tam veľmi rada. Vôňu v ateliéri, farby, obrazy – to som vždy milovala. Ujo mojej mamy bol akademický sochár a jeho manželka akademická maliarka, takže od detstva som mala k tomu blízko.

Je maľovanie vec, ktorá vám pomáhala uniknúť z rozvodovej reality?

Pre človeka je najdôležitejšie vypnúť hlavu a to sa nepodarí každému. Dokážu to len veľkí majstri – nemyslieť na nič, alebo sa stopercentne sústrediť na to, čo robíš. Pre mňa je to čas, na ktorý sa teším. Tým, že sa sústredím na maľbu a obrázok, ktorý sa mi páči, lebo vždy maľujem podľa nejakej predlohy, je to v rovine relaxu. Aj keď, samozrejme, niekedy mám nervy, keď sa mi nejaký ťah nepodarí, ale stále je to činnosť, keď toxické myšlienky nemajú šancu.

Ste teda skrytý talent, alebo ste sa museli aj s niečím popasovať?

V prvom rade to beriem ako príjemne strávený čas. Dobre sa tam nasmejeme, sme výborná partia a stále prichádzajú noví ľudia. Neviem ani, koľko obrazov som namaľovala, beriem to ako čas, ktorý venujem sebe. Naozaj vypnem, neriešim ani telefón, jediné, čo mám nastavené, je zvonenie na moje najmladšie dieťa, keby sa niečo stalo. Inak sa nedám rušiť. Každé stretnutie má pomalý nábeh, začíname vždy kávičkou a dostaneme tému, ale ja sa jej vždy snažím vyhnúť. (Smiech.)

Maľujete na kurze aj akty?

Akt sa robieva jeden deň v týždni. Zatiaľ sme mali vždy ženu, tak som sa tam jeden večer vybrala, no a akurát bol muž. Tak si hovorím, dobre, neutečiem. (Smiech.) Bolo to zvláštne. Snažila som sa v tej skupine ľudí, ktorí už boli viac-menej zohratá partia, tváriť, že som okej. Pozorovala som ich a povedala som si, že aj ja budem normálna. Pomohlo mi, že som mala v hlave stále to, ako to „dám“ technicky. Akurát ma iritovalo, že model mal na nohách ponožky. Prekážali mi, tak som si dovolila ho poprosiť, aby si ich dal dolu. Najhoršie na tom bolo, že som si nemohla dať ani deci vína na uvoľnenie, keďže som bola autom.

Ako ste to teda zvládli?

Celá situácia sa skončila milo. Keď som si to dala v hlave do tej roviny, že sa to učím a kreslím postavu v priestore, tak som prestala vnímať modela ako muža. Kamarátky sa ma potom pýtali, aký to bol muž a či mal „všetko“ v poriadku. (Smiech.) Musela som ich sklamať, nevnímala som totiž nič iné, len obrysy tela a to, ako ho chcem umiestniť na papier. No fakt to nebolo jednoduché. Musím sa pochváliť, že sa mi podarilo nakresliť koleno. Je dosť náročné kresliť postavu z rôznych uhlov, našťastie ja som si vybrala ešte celkom dobrý. Keď som sa pozrela na kolegov uhol, uvedomila som si, že jednak by som to nedala z toho uhla technicky a jednak ten pohľad bol pre mňa zvláštny. (Úsmev.)

Už ste niektoré svoje výtvory darovali?

Zatiaľ som žiaden nedarovala ani nepredala. Chcem si niektoré obrazy dať zarámovať. Ten prvý – kvietky – už mám doma. No je pre mňa veľmi milé, že ľudia na sociálnej sieti o moje obrazy licitujú, chcú ich kupovať, dokonca, že mi zorganizujú vernisáž v Prahe. Všetkým chcem veľmi pekne poďakovať za milé ohlasy, cením si to.

Spomenuli ste arteterapiu a životné mapy. Máte v pláne venovať sa tomu profesionálne?

Životné mapy sú terapeutická diagnostická metóda. Ak má niekto s niečím problém, čo máme asi všetci, dokážeme vďaka nej okamžite prísť na jadro problému, riešiť to. Ľudia, ktorí boli na mapách, hovoria, že im to dáva súvislosti. Pri bežnej psychoterapii sa na to prichádza postupne, pri tejto metóde je celý proces skrátený a už pri prvom sedení viem, akého človeka mám pred sebou a čo vlastne ideme riešiť. U dospelých je veľa nahromadených problémov, ale u detí je možné problém vyriešiť už po prvom sedení. Autori tejto metódy, manželia Kopsovci, mali napríklad osemročné dievčatko, ktoré sa zajakávalo a po prvej životnej mape sa to podarilo odblokovať. Nedávno mali štvorročné dieťatko s autoimunitným ochorením a už po prvom sedení sa jeho stav výrazne zlepšil.

Akí ľudia chodia za vami?

Ja som na terapii mala ľudí väčšinou z podnikateľského prostredia a nie všetci prišli na životnú mapu z vlastného rozhodnutia. Toto je však veľmi dôležité a mapa sa dá robiť len vtedy, ak ten človek naozaj sám chce. Ak nie je presvedčený o tom, že chce so sebou niečo robiť, alebo že potrebuje pomoc, nemá to význam. Zadosťučinenie pre mňa je, že vidím, ako sa to z človeka odplavuje. Nie je to zázrak na počkanie, ale určite je to rýchlejšie ako pri bežných terapiách. Niekedy stačí jedna mapa a inokedy musí byť celý cyklus máp. Minimálne dvadsaťjeden dní by mal byť dodržaný časový odstup, počas nich prebieha v človeku proces. Sú aj prípady, keď je efekt okamžitý a človek, ktorý celé roky hľadal, si zrazu vyrieši problém.