ROZHOVOR: Prvé Vianoce bez manžela. Martina Šimkovičová priznala, ako to prežíva

Ako budete tráviť tohtoročné Vianoce?

Budú prvé bez manžela, takže ich strávim iba s deťmi. Ale inak budú také ako každý rok. Prídu rodičia, sestra s rodinou. Vianoce robím pre deti, užívam si to, ako sa budú tešiť. Naše Vianoce budú také, ako majú byť.

Kedysi ste si na koncoročné sviatky veľmi potrpeli, mali ste krásne vyzdobený dom, všetko dokonale pripravené. Máte to tak stále?

V princípe máme všetko, ako bolo predtým, ale už som z mnohého upustila. Už nemusí byť všetko tip-top ako kedysi – nepotrebujem mať na stole z každého ovocia a orechov, ani vyupratované a napečené všetky možné druhy zákuskov… Teraz, keď mi niečo bude chýbať na stole, som úplne v pokoji. Ak nebude čerstvý pstruh, čo zabezpečoval manžel, tak si vysmažím filé. Podstatné je, hoci to znie ako klišé, aby sme mali pohodu. Sú ľudia, ktorí po rozchode neznášajú Vianoce, pretože už netvoria kompletnú rodinu. Ale všetko je prvý raz. Jednoducho prijímam realitu.

Rozpad vzťahu väčšina z nás vníma ako zlyhanie. Mali ste aj vy tieto pocity?

Pozrite sa, každý má v živote nejakú cestu a každému príde do života niečo, čo potrebuje sám riešiť. A má si cez to prejsť. Tá cesta je chvíľu pekná, zamatová, potom zase hrboľatá, zarastená kríkmi. Vy sa síce môžete rozhodnúť, že pôjdete inou cestou, ale prekážky vždy prídu. Kedysi som proti prekážkam naozaj tvrdo bojovala a aj tak sa to ku mne dostalo. Len v inej podobe a možno ešte horšej. Ale pochopila som, že je zbytočné bojovať. Potrebovala som si tým sama prejsť, aby som to pochopila a teraz môžem pokračovať na svojej ceste.

Znamená to, že rozchod s manželom už máte v sebe spracovaný a začínate nový život?

Klasické fázy plakania do vankúša a ľutovania sa už mám za sebou. Zistila som, že mi to nebolo nič platné. Situáciu je potrebné jednoducho prijať, inak sa neposuniete ďalej. Ale tiež som na to musela prísť sama. Dôležité je nezložiť sa úplne, nech je to akokoľvek náročné, aj keď nevidíte svetlo na konci tunela. Máte pocit, že všetko, na čo siahnete, sa vám rúca… Ako sa vtedy zvykne hovoriť: Celé zle. (Smiech.) Takže sa stále dávate len do pomyselného lievika problémov, ale niekde sa predsa potrebujete zastaviť. Mohla som sa rozhodnúť žiť v ilúzii, ale ja som sa konečne rozhodla žiť v pravde a nebyť súčasťou niekoho, kto vás odmieta. Chcem žiť svoj pravdivý život, i keď nám v detstve vtĺkali ilúziu, ako byť čo najlepšia a čo je najsprávnejšia, teda ako byť v každej situácii za tú dobrú, ale dôležité je cítiť sa dobre. Byť rešpektovaná a nemať potrebu sa stále pred niekým obhajovať, ani pred sebou, ani pred deťmi. Potrebujem byť pravdivá aj voči svojim deťom, pretože si zaslúžia vidieť šťastnú mamu a neukazovať im vzorec vzťahu, ktorý je, ale vo svojej podstate vlastne nie je. Keď sa pozerám na svoje deti, vždy si poviem, že to má zmysel, sú mojimi ťahúňmi a dôvod, prečo tu mám byť, niečo vytvárať a ísť ďalej.

V kom máte najväčšiu oporu? Kto vás v ťažkých chvíľach podržal?

Oporu potrebujete hľadať v sebe, nie v druhom. Vždy sa spoliehať sama na seba. Samozrejme, aj ja mám priateľov a môžem im hocičo povedať, zdôveriť sa a je to super, ale vždy ste to len vy, kto vám pomôže. Aj keď kamarátke poviete všetky svoje problémy, aj tak si ich riešite sama. Vy si to odžijete a rozhodnete sa, či ostanete žiť v smútku, alebo si ten život užijete. Čím skôr si v sebe upracete, tým je to lepšie.

Čo ste zistili sama o sebe?

Že si môžem poplakať, odfiltrovať tak smútok, ale dlhé plače, ľutovanie sa a stavanie sa do roly obete je skôr na škodu. Myslím si, že teraz zvládam problémy, ktoré by ma možno pred dvoma rokmi dostali na kolená, s väčšou ľahkosťou, nepripisujem im veľký význam.

Odpustili ste?

Odpustiť si viem sama sebe, že som žila taký život, aký som žila, plný ilúzií a očakávaní. Každé ráno, keď sa pozerám na seba do zrkadla, vravím si, že si odpúšťam, je to taký môj ranný rituál. Ego nás ovláda a stále chce istoty. Svoj život treba dávať do pravdy, čo nie je vôbec ľahké. Odpustiť sa dá, zabudnúť ťažko. Sú veci, ktoré sa stali, ale keď tomu človeku odpustíte, tak sa oslobodíte. Snažím sa to vysvetliť aj svojim kamarátkam. Ale priznám sa, že keby ste sa ma toto opýtali pred tromi rokmi, tak vám rázne poviem: Odpustiť? Nikdy! Teraz viem, že je to oslobodzujúce. Odpustením pomôžete obom, ale hlavne sebe. Ak sa vám to podarí cez srdce, nie cez hlavu, potom je to ono.

Viete si predstaviť nový vzťah? Ste na to pripravená?

Na to sa nedá pripraviť. Po dlhom čase som bola v jednej predajni kúpiť si niečo na seba. Poznajú ma, chodím tam stále, pretože tam v jednom obchode kúpim všetko. A majiteľka s dcérou sa ma pýtajú: Maťka, ty sa budeš ešte vydávať? Tak som im povedala, že nech ma nestrašia, toto už určite nie. Ale potom som sa hneď opravila s tým, že nebudem striktne hovoriť nie, pretože jeden nikdy nevie. Veľakrát som si hovorila, čo nikdy nechcem zažiť, bála som sa vecí a nakoniec sa aj tak stali. Kedysi som napríklad hovorila, že nikdy neprejdem po horúcich uhlíkoch a prešla som po nich v úplnom pokoji. Ani som po nich neutekala. Kedysi som tiež hovorila, že nikdy neskočím padákom, ale dnes vám poviem, že neviem, možno áno.

Zdá sa, že rozchod vás posunul celkom inde…

Určite áno. Napríklad v takýchto situáciach veľa robí aj strach. Veľmi nás limituje v rozhodnutiach, vo videní vecí pravdivými očami. Máme ho v sebe všetci. Zaoberám sa takzvanou Kopsovou metódou, je to terapeuticko-diagnostická metóda, ktorá sa volá životné mapy. Vraciate sa do obdobia, keď problém vznikol. Je potrebné ho nájsť, lebo do určitého veku bolo vaše vnútro v podstate zdravé. Metóda sa využíva aj v medicíne. Každý, kto príde na terapiu, je opantaný nejakým strachom. Ťahá si ho z detstva do dospelosti, je to prirodzené. Je dôležité sa s tým vyrovnať, pochopiť ho, vystúpiť z roly obete a prijať zodpovednosť za svoj život, nájsť vlastnú radosť a silu. Pomáha aj pri syndróme vyhorenia, pri vedomom rodičovstve, pri stanovení si svojich hraníc v živote atď. Keď ku mne prídu ľudia na mapy, som veľmi spokojná s výsledkami, aká rýchla zmena k lepšiemu žitiu nastane.

Pomohla táto metóda aj vám?

Samozrejme, že mi pomohla. Aj v mojich súčasných problémoch, najmä v komunikácii s ľuďmi. Okrem toho, ja som sa niekedy bála veľa vecí, ale najmä pavúkov. Teraz keď sa už môžem pozrieť na pavúka a dá sa mi povedať: Vôbec sa mi nepáčiš, vidím ťa a uvedomím si, čo mi môžeš spraviť?

Sú životné mapy vhodné aj pre deti?

Životné mapy sú absolútne vhodné pre deti, práve preto, že sú to ešte deti. Pomáha im to presne v situáciách, ako je napríklad rozvod rodičov. Po mapách to už nie je pre deti až taký traumatizujúci zážitok. Riešime aj školskú zrelosť, prípravu na príchod súrodenca, šikanovanie, zneužívanie, poruchy príjmu potravy, závislosti, ADHD atď.

Aký vzťah majú vaše tri deti?

Mám kvázi trojgeneračné deti a každé je úplne iné. Ako súrodenci sú úplne perfektní a ďakujem Bohu za to. Stále im hovorím: Jedného dňa tu nebudem ani ja, ani otec, a kto je viac ako brat alebo sestra? Ste tu jeden pre druhého a pre tretieho, potrebujete držať spolu.

Čo by ste na záver odkázali ženám, ktoré zažívajú podobnú situáciu? Aké Vianoce a rok 2019 by ste im popriali?

Želám im, aby regenerovali vzťah k sebe samej. Aby dosiahli stav úplného naplnenia a sebalásky. Nech dôverujú, že všetko, aj keď sa to často zdá ako najhoršie na svete, že sa deje v náš prospech. Všetkým ženám, vrátane seba, želám v celom novom roku vnútorný pokoj, veľa kreativity, lásky a hlavne veľa šťastíčka.