Rytmus sa môže prejesť až po Vianociach. Formu si udržuje kvôli ...

Sú to prvé Vianoce, ktoré trávia spolu. Pre Jasminu Alagič a Patrika Vrbovského (41) sa tento rok niesol v znamení obrovských pozitívnych zmien. Darilo sa im v práci, ale pre nich je najpodstatnejšie to, že sa našli. Tento rok začali spolu chodiť, bývať a stihli sa aj zasnúbiť. Kúpili si dom a Jasmina už v novembri cez sociálne siete hľadala niekoho, kto im urobí riadnu vianočnú výzdobu. Nemala však na mysli omotanie šnúry s elektrickými sviečkami okolo zábradlia. Išlo jej o niečo veľkolepé. „Chcem, aby všetky deti, dospelí, mačky, havinovia, skrátka všetci na chvíľu zastali a usmiali sa, keď pôjdu okolo,“ priznala moderátorka.

Zvládne to aj sama

Jasmina miluje Vianoce pre všetko, čo so sebou prinášajú. Jednoducho sú to výnimočné dni, ktoré si aj tento rok plánuje užiť tak ako každý rok. Isté je, že celé sviatky budú patriť rodine a dobrému jedlu. „Milujem všetky vianočné jedlá a všetko, čo k nim patrí. Len mi je trošku ľúto, že Paťko sa nebude môcť so mnou dobre najesť. Dvadsiateho siedmeho decembra má totiž zápas, takže sa ku mne v rámci maškrtenia pridá až potom. Ale dovtedy zastúpim našu rodinu so cťou aj sama,“ povedala nám pred najkrajšími sviatkami v roku, počas ktorých oznámila na sociálnej sieti, že je tehotná.

Netradičné sviatky

Moderátorka rada spomína aj na Vianoce, keď bola ešte dieťa. Okrem kresťanských sviatkov doma oslavovali aj všetky moslimské. „Moja mamina, pôvodom Maďarka, vždy otca podporovala v uctievaní jeho zvykov a on zase ju v jej tradíciách. Takže to u nás bolo pestré a vždy super. Napríklad na Vianoce nemávame kapustnicu, ale šošovicovú polievku, namiesto majonézového šalátu cestovinový,“ priznala Jasmina a nevedela sa dočkať, kedy to celé vypukne.