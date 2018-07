Rytmus svoju novú frajerku zahŕňa luxusom! Daru môže aj poraziť...

To, že Rytmus a moderátorka Jasmina Alagič prežívajú lásku ako z romantického filmu už vie každý a denno-denne nás o tom presviedčajú aj na svojich sociálnych sieťach. Skrátka táto dvojka si to vie užívať a Rytmus okolo Jasminy skáče ako zamilovaný tínedžer.

Dopraje jej

Dôkazom je aj to, že zaľúbenci sú varení-pečení vo Viedni, kam chodia takmer každý druhý deň na výlety, kávičky či romantické večere. To, že raper miluje luxus je každému známe a to, že o tieto radovánky nechce ukrátiť ani svoju lásku je už viac ako isté. Dvojica sa netají tým, že Jasmina od Rytmusa dostáva denno-denne darčeky a aj keď nemá žiadny sviatok, dvojica si ho skrátka vytvorí. Inak to nebolo ani včera, keď síce v kalendári svietilo meno Amália, no zaľúbenci „oslavovali“ vo veľkom štýle. Ako inak, za hranicami našej krajiny. „Dnes má Jasminka meniny. Všetko najlepšie láska,“ zagratuloval verejne Rytmus Jasmine, hoci v skutočnosti nič neoslavovala. „Ja ich mám každý deň, takže dostávam darčeky každý deň,“ pochválila sa s úsmevom exotická kráska, ktorá už vedľa svojej lásky cupitala s obrovskom luxusnou taškou Louis Vuitton.

Iná žena, iný meter

Jedno je isté, Rytmus na nej nešetrí a očividne sa teší z toho, že jej môže urobiť radosť. Pri Dare (45) zrejme tento pocit nepoznal, keďže ona si mohla a aj chcela kupovať luxusné kúsky sama. Tak či onak, ak blondínka sleduje na sociálnych sieťach svojho ex, tieto zábery ju určite nepotešia...