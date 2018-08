S celebritnými rozchodmi sa akoby roztrhlo vrece: Tentokrát sa rozišli TÍTO dvaja!

Vzťah Miriam Kalisovej (32) a Dušana Pašeka ml. (33) šokoval celé Slovensko, no oni si z toho ťažkú hlavu nerobili. Moderátorke predsa skrachovalo manželstvo s Martinom Šmahelom a po nevydarenom vzťahu bola otvorená novej láske. Túto situáciu naplno využil bývalý hokejista, ktorému krehká brunetka padla okamžite do oka na istej charitatívnej akcii. Problémom nebola ani jej štvorročná dcéra Mia, ktorú si, podľa slov okolia, Dušan veľmi obľúbil.

Inšpirovaní Darou a Rytmusom

No kto by očakával po ich ročnom randení zásnuby či svadbu, ten bude sklamaní. Prominentná dvojica sa totižto pred pár dňami rozišla. Zaujímavé je však, že len pred týždňom sa vrátili z výletu- zo Španielska. Podľa fotiek zo sociálnych sietí sa zdalo, že je medzi nimi všetko v poriadku a vládne medzi nimi harmónia, no zrejme opak bol pravdou. Svoj rozchod oznámili cez sociálne siete rovnako ako Dara Rolins s Rytmusom. Asi sa nimi skrátka nechali inšpirovať.

„Niekedy život prináša aj tažšie chvíle a aj napriek krásnemu obdobiu, ktoré sme spolu s Mirkou prežili, sme zistili a pochopili, že bude lepšie, keď sa naše spoločné cesty rozídu. Rozchádzame sa v dobrom, zostávame naďalej kamaráti a nie je za tým žiadna tretia osoba. Toto naše vyjadrenie je k danej téme prvé a zároveň aj posledné. Veríme, že budete chápaví a tolerantní, pretože to pre nás nie je jednoduché. Ďakujeme,“ napísal pod spoločnú fotku Dušan Pašek, ktorý je známym milovníkom žien. Či v tom nebola iná žena, ukáže až čas...

