Samo Tomeček sa s priateľkou Kristy síce rozišiel, ale chce s ňou byť. Sexuologička má jasný odkaz

Sobášny list dnes už nie je samozrejmosť, napriek tomu dostávali Samo Tomeček s priateľkou a manažérkou Kristy Mohr často otázku, kedy sa už vezmú. Pôsobili totiž aj po rokoch veľmi zamilovane a aj na verejnosti si prejavovali city. Bývalý superstarista sa však pri otázke o svadbe necítil komfortne. Pred dvoma rokmi, pred tridsiatkou, ju odbil napríklad tým, že je ešte mladý. Minulý rok na jeseň tvrdil zasa, že si chce ešte dokončiť školu a zrekonštruovať chalupu na Záhorí. Ak sa k „papieru“ stavajú obaja partneri ľahostajne, nie je problém. Začína sa vtedy, ak po ňom jeden zatúži a k nemu chce pridať aj rodinu.

Pekný Valentín

Vo vyjadrení, ktorým nedávno na sociálnej sieti oznámil Samo Tomeček rozchod, sa okrem iného píše: „Keď sme spolu začínali, bolo to najprv o práci, ale nakoniec z toho za krátky čas vznikla veľká láska, ktorá trvala sedem rokov. A trvá stále...“ Azda len tým sa dá vysvetliť, že ešte vo februári želali s úsmevom všetkým zamilovaným pekného Valentína. Prešli dva mesiace a spevák už tvrdí: „Niekedy však iba láska nestačí. Obaja máme iné priority v živote a už sa nedali vzájomne skĺbiť.“ Chcú však ostať naďalej pracovnými partnermi, pretože obaja majú radi hudbu a vytvorili spolu za tie roky veľa vecí, ktoré by bolo škoda zahodiť.

Stráži mu imidž

Spevák nikdy netajil, že sa Kristy stará aj o jeho vizáž. Ešte keď býval u rodičov, prišla k nemu domov a vyhádzala mu zo skrine veci, ktoré tam už nemali čo robiť. Všetci potom vraj hovorili, že opeknel. „Je veľmi kreatívna,“ chválil ju Samo. Jeho imidž teda môže byť v budúcnosti indikátorom toho, či naozaj dokážu spolu pracovať.

Spevák trávil posledné obdobie veľa času na chalupe. Všetky požiadavky, ktoré si Kristy stanovila, sa snažil splniť – napríklad veľké okno v izbe... Či sa z neho bude Kristy pozerať na prírodu, ale len ako kamarátka a manažérka, je otázne.

Ako to zvládnuť?

Psychologička a sexuologička MUDr. Danica Caisová však upozorňuje, že ak idú bývalí milenci či partneri do čisto pracovnej roviny, mali by sa zdržať na začiatok dôverných rozhovorov a zdôverovania sa. "Ľudia majú k tomu po rozchode tendenciu, pretože to vnímajú tak, že mali k sebe predsa veľmi blízko a môžu sa jeden druhému zdôverovať so súkromnými vecami. Nerobte to. Aj keď je pre ľudí veľmi ťažké zabudnúť na to, že boli milenci a odrazu byť len obchodnými partnermi. Keď to však zvládnu, môže to byť na prospech oboch,“ hovorí.

Tu sú ďalšie rady odborníčky pre rozídených partnerov, ktorí chcú ešte dobre komunikovať aj po rozchode:

- Skúste držať jazyk za zubami a nebyť úprimní až na dreň vracaním sa do minulosti typu: Kamaráti/tky mi vždy hovorili, že toto nedopadne dobre alebo Vždy sa čudovali, čo na tebe vidím. Takáto úprimnosť nie je vhodná.

- Pri komunikácii trikrát merajte a raz režte... Aj keď sa vám hrnú na jazyk nepríjemné slová, myslite na to, že ak ich zadržíte, je to pre vývoj porozchodového obdobia to najlepšie.

- Vráťte sa k milosrdnej lži, jej používanie je pre vzťah dôležité. Lož nevie človeka zabiť, ale pravda áno.

- Buďte prajní voči druhému, na to nezabúdajte.

Sexuologička pripomína, že aj si jeden z rozídených ale naďalej spolupracujúcich partnerov nájde novú lásku, môže nastať problém. "Novému partnerovi obyčajne vadí, že sa jeho láska stretáva a trávi čas s bývalým/lou, aj keď sa tvári, že nie. V našej kultúre nie sme zvyknutí deliť sa s partnermi. Ak si človek chce zachovať nový vzťah, zrejme by sa mal so svojím bývalým milencom a manažérom rozlúčiť. Musí si skrátka vybrať..." hovorí Danica Caisová.