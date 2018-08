Semifinále SuperStar v kostole: Súťažiaci si chcel dať vytetovať Haberu, Mareš nazval porotcov SCHIZOFRENIKMI, víťaz stratil reč

V nedeľu sa v nádhernom barokovom Kostole Zvestovania Panny Márie konalo prvé semifinálové kolo, predstavilo sa 10 chlapcov, postúpiť mohlo iba 5.

Moderátor Leoš Mareš poznamenal v úvode: "Všetci semifinalisti sa modlia ku všetkým svätým, aby im to vyšlo."

Nepáčilo sa miesto

Niektorým divákom, ktorí reagovali na facebooku sa práve nepáčilo, že sa taká súťaž koná práve v svätostánku a hneď do prvého spievajúceho si rypli, že by si mal v kostole dať dole čapicu.

Treba však povedať, že tento kostol je už odsvätený. Nádhernú stavbu postavili v 18. storočí, kedysi slúžila dokonca ako sklad pre pivovar. Neskôr kostol opäť vysvätili ale dnes už slúži ako výstavný priestor a na usporadúvanie koncertov. Mimo kultúrnych udalostí sa sem ani nedostanete, omše sa v ňom neslúžia.

Nezhodli sa

Ako spievali jednotliví súťažiaci, čo o nich povedali porotcovia, ktorí sa občas absolútne rozchádzali v názoroch a ako to nakoniec dopadlo?

V čiernej diere

POSTÚPIL: Richard Chovan - v úvodnom slove okrem iného sympaticky povedal, že jeho priateľka, s ktorou hrá v kapele, je najlepšia basgitaristka na svete.

Katka Knechtová: Krásne si to otvoril, vynikajúce vystúpenie, si vyspievaný, v hlase máš zaujímavú istotu, aj keď musíš mať trému.

Matěj Ruppert: Si tu plným právom, dúfam, že sa dostaneš ďaleko.

Ben Cristovao: Si pre mňa jeden z favoritov, zaplnil si kostol svojím hlasom...

Paľo Habera: Na začiatku si mal trochu problém, bol si ako v čiernej diere, ťažko sa ladilo...hľadal si sa, ale v refréne si už bol spoľahlivý, frázoval si máš cit a dynamiku. Som spokojný.

Naložili mu bremeno

POSTÚPIL: Bryan Gandola - sympatický Filipínčan ktorý žije v Prahe si zavtipkoval: Všade chodím neskoro, to bude asi tým časovým posunom. Ak mu nevyjde SuperStar, stane sa vraj kúzelníkom. V rozhovore s Leošom Marešom priznal, že má problém s vízami... zdesený moderátor mu pripomenul, aby to nahlas nehovoril.

Matej Ruppert: Je to najťažšia pesnička na svete, neurobil si si hanbu. Ale začína mi vadiť, že všetky pesničky spievaš rovnako - technicky perfektne ale výrazom rovnako.

Katka Knechtová: Naložili ti bremeno, keď som zistila, čo budeš spievať, bála som sa za teba. Mal by platiť všeobecný zákaz spievať Fredyho ale ty si bol dobrý.

Ben Cristovao: Nikto iný zo súťažiacich si nemôže dovoliť zaspievať tento song. Za mňa je to pecka.

Paľo Habera: Si technicky najlepší spevák, je to výhoda, lebo budeme vedieť s tebou pracovať. Bude to dobré...

Nestál ako drúk

POSTÚPIL: Dominik Gerda - spevák, ktorý dostal od Katky žolíka. Povedal o sebe, že píše aj vlastné piesne a mixuje ich a ukázal ponožky s obrázkom volského oka.

Katka Knechtová: (Keď dospieval, zaujúkala si nahlas) Absolútne neľutujem, že som ti tú kartu dala, prekvapil si ma, muzika ti dáva odvahu, si odlišný od ostatných, máš zaujímavú farbu hlasu. Bolo to krásne.

Matej Ruppert: Si introvertný mladý kozlík... tým narážam na tvoje tanečné kreácie. Neznášam Jamesa Blunta. Každý zaspieva lepšie ako on...

Ben Cristovao: Si originálny umelec, máš špecifický hlas, pohyby, verím ti to.

Paľo Habera: V konečnom dôsledku môžeš dopadnúť lepšie ako víťaz tejto súťaže, pravdepodobne nevyhráš... lebo tvoja veľká devíza je farba hlasu, si poznateľný. Ani neviem, či si Čech alebo Slovák - rád by som ťa počul v tvojom rodnom jazyku. Mám rád, keď spevák prežíva niečo, keď nestojí ako drúk. U teba je to chvíľu kolaps, potom veselosť, ktorú si zažil s frajerkou ráno... Bolo to super.

Kam si chcel dať vytetovať Haberu?

NEPOSTÚPIL: Marek Motalík - sebavedomý mladý muž v klobúku vyhlásil, že ak vyhrá, nechá si vytetovať Haberu! Leoš Mareš poznamenal, že najlepšie miesto na tetovanie je vraj pod prsiami - v mladosti to vyzerá super a postupom času kerka zmizne...

Paľo Habera: A kam si ma vytetuješ? Podľa toho, ako do dopadne, však? Dobrý výkon, potrebuješ ešte vyspievať hlas, ale to príde. Si talentovaný, nemáš sa za čo hanbiť.

Ben Cristovao: Páčilo sa mi, že si vedel o každom človeku v kostole, spieval si pre každého. Cítiš slová a to je dôležité.

Katka Knechtová: Sadla ti skladba, ktorú spieva žena, bolo to príjemné prekvapenie.

Matej Ruppert: Som tvoj fanda, táto pesnička je ťažká na rozsah. Teraz si ubral z dynamiky, akoby si bol skúšaný z matematiky.

Rozdelí publikum

POSTÚPIL: Petr Borkovec - v dokrútke sa pochválil aj tým, že rád hrá futbal, je zručný, naštiepe drevo a rád si pospí. Petr je súťažiaci, ktorý musel žehliť alkoholový exces.

Katka Knechtová: Mám na teba slabosť, mne by sa páčilo aj keby si spieval telefónny zoznam, alebo by si len rozprával.

Matej Ruppert: Nepáčilo sa mi to veľmi, bolo to také normálne. Mal som problém, aby som nezaspal. Bolo to tvoje najhoršie vystúpenie.

Ben Cristovao: Nesúhlasím, ty máš taký epický hlas, najzaujímavejší. Toto bolo jedno z najlepších vystúpení.

Paľo Habera: V rámci biznisu si v najlepšej situácii - buď budeš mať ľudí, ktorí ťa budú mať radi, alebo druhú časť, ktorí nebudú. Nič lepšie si nemôžeš priať. Si výborný, máš nádherný hlas, aj dole aj hore ti to chrapčí...

Môže sa živiť krásnym hlasom

DIVÁCI MU POSLALI NAJVIAC HLASOV, POSTÚPIL: Jakub Pružinský - prezradil o sebe, že je drevo na šport, ale vyniká v bedmintone, hrabe sa rád v sekáčoch ale najdôležitejšie je, aby sa v šatách cítil pohodlne. Má rád divadlo - s lebkou v ruke parafrázoval Shakespeara: "Spievať či nespievať? To je otázka."

Matej Ruppert: Žasnem... Ja žasnem, je neskutočné spomenúť si na tvoje prvé kroky v SuperStar a teraz, ako dáš bez problémov ťažkú pesničku. Za mňa najlepšie vystúpenie večera!

Katka Knechtová: Sedím, ale mám pocit, že som si sadla ešte raz... Si výnimočný človek.

Ben Cristovao: Úžasné.

Paľo Habera: Žolíka som ti nedal iba ja, ale celá porota. Bolo to geniálne číslo, nič krajšie som dnes nevidel. Ty neznieš dobre len ako spevák, ty aj keď hovoríš, máš krásny hlas. Možno by si sa tým mohol živiť.

Vytkla mu angličtinu

NEPOSTÚPIL: Kristián Révay - zamestnanec Zboru väzenskej a justičnej stráže sa prezentoval ako milovník posilňovní aj trapasu, pri ktorom zaľúbenú esemesku poslal nie frajerke ale profesorovi. Hľadá dievča momentálne...

Katka Knechtová: Som rada, že nemáš len tú zombie polohu. Toto ti sadlo ako riť na šerbeľ. Trochu mi vadila angličtina ale bolo to dobré vystúpenie.

Paľo Habera: Bol si strnulý, diváci ti pomáhajú... Spieval si tancovačku ale je to niekedy ťažšie ako zaspievať sentimentálnu pieseň. Prekvapil si ma pozitívne.

Ben Cristovao: Bolo to silné vystúpenie, si sympatický.

Matej Ruppert: Predviedol si inú polohu hlasu ale nie v správny okamih. Mne sa to veľmi nepáčilo.

Habera ho zvozil

NEPOSTÚPIL: Tomáš Karlík - šoumen v dokrútke spomenul, že tancoval latinsko americké tance ale už vie len čaču. Jeho slabinou sú vraj stávky - keď sa stavil naposledy, musel ísť takmer dohola s vlasmi.

Matej Ruppert: Bolo to veľmi krásne, uchvátil si moju pozornosť, čo je dôležité. Krásne si sa pri tom tváril, intonačné istoty som ti odpustil.

Katka Knechtová: Bavili sme sa ja a moje druhé ja... Mal si náročnú pieseň, prekvapil si ma.

Paľo Habera: Beriem si slovo, už to nevydržím. Teraz kolegom vpálim do ich vnútra. Toto bolo najslabšie vystúpenie večera. Ty si nedostal pesničku ale problém. Nechápem, prečo si nezaspieval melódiu, tá je nádherná. To je tvoje najhoršie vystúpenie v SuperStar. Možno som ti teraz nahnal hlasy, ale fakt sa mi to nepáčilo.

Ben Cristovao: Vieš zapôsobiť na ľudí, držím ti palce.

VIDEO: Daniela Peštová spieva Paľovi Haberovi k narodeninám. Porotca SuperStar ju odrovnal jednou vetou

Potrhal folklórny kostým

NEPOSTÚPIL: Victor Peeters - Holanďan, ktorý tancuje v SĽUKU predviedol ako daboval kreslené rozprávky a v siedmich jazykoch, ktoré ovláda, povedal vetu: Budem novou SuperStar. V prípade češtiny dodal aj: Ty vole.

Ben Cristovao: Som tvoj fanúšik, bojoval som za teba veľakrát a teraz dokazuješ, že vieš urobiť šou. Si charizmatický spevák.

Paľo Habera: Tu nastal problém: pesnička a interpret. Sú to dva rôzne subjekty. Som rozdvojená osobnosť - jedna polovica tak a druhá tak, neviem čo si mám myslieť o tebe. Budem ešte uvažovať.

Matej Ruppert: Všetko je v poriadku, ale zároveň mám pocit, že keby som ťa videl spievať niekde v bare, povedal by som si fajn, ale na Superstar to nestačí.

Katka Knechtová: Ja ťa cítim stále niekde inde, podľa mňa je folklór tvoj svet. Ale oceňujem, prekvapil si ma, že si sa rozšupol, že sa na tebe potrhal folklórny kostým. Dokázal si, že... (Katka nevedela ako pokračovať)

Moderátor Leoš Mareš to zaklincoval vetou: "Mám strach o túto šou, lebo v porote sedí Ben a traja schizofrenici, sú rozpoltení."

Habera mu doporučil film Som nesmelý ale liečim sa

NEPOSTÚPIL: Matej Bartko - telefonický operátor v dokrútke tvrdil, že je veľmi komunikatívny a dokáže presvedčiť ľudí na čokoľvek. V športe je nemehlo a má triezvy pohľad na svet.

Katka Knechtová: Máš cit pre hudbu a krásny hlas. Dal si to ako kráľ. Akokoľvek to dopadne, som navždy tvoja fanúšička.

Ben Cristovao: Si citový chlap a vieš to dostať do songu. Páčilo sa mi to.

Paľo Habera: Videl si film Som nesmelý ale liečim sa? Tam hral Pierre Richard. Pre teba je SuperStar terapia. Keď si bol prvýkrát na kastingu, triasla sa ti ruka... Evidentne bojuješ, aby si sa uvoľnil. Máš nádherný hlas, aj by som si uľavil ale som v kostole - potrebuješ sa uvoľniť. Čo najviac SuperStar ti prajem...

Matej Ruppert: Bolo to veľmi veľmi dobré.