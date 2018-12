Seriálový otecko sa nezdá! Kolegovi vypcháva oblečenie kartónom a pchá mu...

Mareka Fašianga (33) spoznala väčšina Slovákov vďaka seriálu Oteckovia. Aj keď svoj hlas ako dabingový herec prepožičal už množstvu postáv, teraz si ho všetci spájajú s Julkiným tatušom. Opýtali sme sa ho:

1. Aké ste mali v detstve najväčšie vianočné prianie?

- Veľmi som túžil po prvom snouborde. Hlavne som sa tešil, keď som dostal športové veci.

2. V kultovom filme Pelíšky si na Vianoce tínedžer Vojta nájde v krabici namiesto vysnívaných „západných“ topánok socialistické hnedé baganče. Zažili ste pod stromčekom podobné sklamanie?

- Keď som bol malý, veľmi som chcel auto na baterky, také to veľké, čo by ma vozilo. A dostal som malinké, ktoré meralo asi dvadsať centimetrov.

3. Aký najoriginálnejší darček ste kúpili alebo vyrobili?

- Keď som bol dieťa, babka mi vždy pomáhala vyrábať pre rodičov originálne a vlastnoručne vyrobené darčeky. Raz som dokonca vyrezal betlehem. Takmer ma to stálo tri prsty, ale dal som to, celkom sa podobal. No dnes som taký vyťažený, že som rád, ak stihnem deň pred Vianocami nakúpiť darčeky, alebo aj priamo na Vianoce.

4. Váš najbláznivejší Silvester?

- Bláznivý Silvester? Uf, tých teda bolo. Najzaujímavejší bol na Bali. To bolo dosť divoké a nezabudnuteľné. Predstavte si neskutočne veľkú párty rovno na pláži. Bolo to veselé, tanečné, spontánne a exotické.

5. Vystrelil si z vás niekto? Na aký úlet rád spomínate?

- V poslednom čase je to Filip Tůma, s ktorým hráme takú hru, že si robíme naschvály. Naposledy som mu nastrihal lepiacu pásku do topánok a vypchal oblečenie v šatni kartónom. A on mi hneď nato na jednej podpisovej akcii oblepil auto nálepkami jednej nemenovanej značky. Bolo to komické, keď som prišiel k autu, vyzeralo ako hotová platená reklama – napočítal som ich asi osemdesiat. Ale bol veľmi ohľaduplný, že ich veľmi nepritlačil, inak by som ich škrabal z auta až doteraz.