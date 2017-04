Šesťdesiatnik Pavel Trávniček: Má novú lásku, no jeho manželka to nie je

Princ z filmu Tři oříšky pro Popelku a jeho o tridsaťštyri rokov mladšia manželka Monika majú konečne dôvod na radosť! Po dvoch neúspešných otehotneniach Moniky, kedy v obidvoch prípadoch potratila v prvom trimestri, majú zdravého a krásneho syna. Toho tmavovláska priviedla na svet koncom minulého roka a pri samotnom pôrode bol aj hrdý otecko. Pre toho je malý Maximilián v poradí už tretím synom.

Všetci spokojní

Trávničkovci Maximiliána doteraz pred zrakmi verejnosti skrývali, no pred pár dňami ho oficiálne „uviedli“ do šoubiznisového sveta. A to doslova v plnej paráde. Malého okatého chlapčeka rodičia zobrali na vernisáž k charitatívnemu projektu Portréty osobností, kde z jeho prítomnosti boli všetci unesení. Maximilián si to užil takisto, keďže žiadny plač či nepokoj v jeho prípade nehrozil. Nuž ako sa hovorí, šťastní rodičia, šťastné dieťa...