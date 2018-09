SEXI PÓZY doteraz predvádzala na javisku, ale už opäť randí. TOTO je herečkin nový frajer

V láske bola Lucia Siposová vždy záhadná. Potvrdila to, aj keď bola hosťom v Show Jana Krausa. Nového priateľa síce nepoprela, no výrečná nebola. „Teraz som šťastná, sme spolu už štyri mesiace. Je scenárista a dramaturg. Rada preňho tancujem. Hlavne sú to zlé tance, niežeby boli sexi, ale sú zlé a vtipné, vždy na nejakú pesničku,“ boli jediné informácie, ktoré moderátor dostal z Lucie o jej novom vzťahu.

Nám sa však podarilo odhaliť, kto si získal srdce temperamentnej tmavovlásky. Lucia randí s Marekom Orelom, ktorý stojí scenáristicky či dramaturgicky za viacerými úspešnými projektmi, ako Mafstory, Profesionáli, Prvé oddelenie, Súdna sieň či Policajti. Podľa našich informácií si zaľúbenci spoločne užili aj dovolenku v Grécku. „Verejne sa k sebe nepriznávajú, pretože nechcú zbytočnú medializáciu, ale zákulisie televízie JOJ vie, že spolu chodia,“ dozvedeli sme sa od ľudí spoza kamier.