Sexi prezidentka, porno nevesta a simulant – pohľad na majstrovstvá sveta aj pre tých, ktorí futbal bežne nesledujú

Kolinda Grabar-Kitarovičová dokazuje, že žena na tomto poste vôbec nemusí byť zlá voľba. Najmä keď sa okrem úspešnej politickej kariéry môže pýšiť aj mimoriadne vydarenou postavou. Jej fotografie v plavkách sa stali rovnakým hitom ako hra chorvátskych futbalistov. Vynímala sa aj počas odovzdávania trofeje pre víťaza, kde sa oblečená v chorvátskom drese láskyplne vystískala so všetkými futbalistami. A možno by sama vyhrala aj súťaž Miss mokré tričko, pretože v lejaku, ktorý sa strhol počas ceremoniálu, ju nechali stáť pod holým nebom, zatiaľ čo si ruský prezident Putin a aj ostatní funkcionári hoveli pod dáždnikmi.

Pornohviezda v hľadisku

Počas šampionátu sa to aj v hľadisku len tak hemžilo známymi osobnosťami. Futbalové divadlo si priamo v Rusku nedal ujsť futbalový fanúšik Robbie Williams, ktorý si dokonca aj zanôtil na otváracom ceremoniáli, fandil aj spevák kapely The Rolling Stones Mick Jagger, v sky boxoch sa objavili významní politici i podnikatelia. A v hľadisku kamery hľadali najmä krásne dievčatá, ktorých bolo na zápasoch neúrekom. Azda najviac upútala Ruska, ktorá počas otváracieho zápasu oduševnene mávala vlajkami domácej reprezentácie, ktoré mala namaľované aj na tvári. Jej fotografie obleteli celý svet. A potom sa zistilo, že to nie je len také blonďavé neviniatko, ale pornoherečka Natália Nemčinová. Alebo Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Asya, Amanda, či Annabell, čo sú jej ďalšie „umelecké“ mená. Predtým bola miss Moskva a teraz dúfa, že si ju všimne nejaká bohatá futbalová hviezda a bude ruka v rukáve. Aj keď pri Natálii by sme možno našli aj priliehavejšie spojenie...

Najväčší pako

Všetci vo svete však hovorili najmä o Neymarovi. Brazílčan mal byť najjagavejším šperkom turnaja, dnes sa z neho smeje celý svet. Padli už aj názory, že by mal dostať špeciálneho Oscara za filmovanie zranenia. Odborníci dokonca vypočítali, že Neymar strávil v priebehu šampionátu viac ako štrnásť minút ležaním alebo posedávaním na trávniku. Neymar sa stal aj hviezdou internetu. Objavili sa videá, ako sa po faule hodiny a hodiny kotúľa po diaľnici, či ukážka tréningu, na ktorom tréner mladých futbalistov kričí Brazílčanovo meno a oni reagujú pádom na zem a predstieraním zranenia. Bývalý výborný anglický reprezentant Gary Lineker na sociálnej sieti glosoval, že Neymar musí mať najnižší prah bolesti na celých majstrovstvách sveta a írsky tréner Martin O'Neill bol ešte ironickejší: „Nechcel by som ho vidieť, keď dostane u doktora injekciu.“ Škoda, lebo keď stál Neymar pevne na nohách, dokázal zázraky. Ale tých naozaj nie je veľa, a tak sa ani Chorváti nestali šampiónmi, aj keď im držal palce hádam celý svet. Bodaj by na tých ďalších majstrovstvách všetkých podobne zaujali aj naši reprezentanti.