Sexi stand-up komik Marek „Mariňák“ Fučík prezradil, čo robí vo vani!

Zvyčajne sa každej dámy, ktorá nás pozve do svojho kúpeľňového raja, pýtame, či je kúpeľňová maniačka. Pri stodeväťdesiatpäťcentimetrovej hore chlapa je položiť túto otázku divné, no Fučo v sebe komika nezaprel. „Ináč, som kúpeľňový maniak – niekedy chytám mánie v kúpeľni. Mám maniodepresiu, takže mánie chytám väčšinou v kúpeľni a depresie v spálni,“ vynašiel sa Marek.

Relax v pene

A koľko času trávi chlap s jeho vizážou v tejto miestnosti, milovanej skôr ženami? „Niekedy aj dve hodiny tam strávim. Som strašne zaľúbený do seba, takže keď vidím veľké zrkadlo, neviem sa od neho odtrhnúť. Už je to také kritické, ako sa sám sebe páčim, že minule som sa chcel pozvať na kávu, keď som sa videl v zrkadle. Ale bolo to moc drzé, tak som si dal len Facebook a iba si píšeme zatiaľ. Odpisujem si, aj sa štucháme. Nepohádali sme sa ešte, zatiaľ si rozumieme. Máme aj spoločné záľuby. Ten druhý je trošku viac zlý, ja som dobrý. Jeden je viac manický a druhý depresívny, dopĺňame sa,“ odpovedá so svojským humorom. Možno by to od drsniaka, akým Fučo je, nikto nečakal, no je jedna vec, kvôli ktorej dokáže tráviť v kúpeľni veľa času. Vaňa. V tomto byte ju síce nemá, len sprchovací kút, ale vraví, že keď je možnosť napustiť si vaňu, aj v nej zaspí. „Dám si veľa peny do kúpeľa, v tomto som ako malý chlapec. Zapálim sviečky, urobím tmu a relaxujem.“

V rukách barbiera

Doma so sebou Marek veľa procedúr nerobí. Jediná vec, ktorej sa venuje pravidelne, je holenie tváre a hlavy. „Hruď si neholím, chcem si zachovať mužnosť,“ upozorňuje so smiechom. Holí sa sám, ale každé dva týždne chodí k barbierovi upraviť bradu aj porast hlavy. „Výborný je Tomáš Slamka, kamoš a fighter. No som detailista, takže sa vždy na seba pozriem do zrkadla a podľa toho, čo ma v ten deň alebo večer čaká, sa oholím. Keď idem medzi motorkárov, nechám si briadku, nech to má šmrnc, a keď mám klasický stand-up, uprednostňujem neupravené strnisko. Teraz som nejaký čas nechodil k barbierovi, lebo som točil vážny film a tam som musel mať prirodzene neupravenú bradu, pretože dej je z osemdesiateho deviateho roku a hrám tam väzňa a vraha. Dohladka sa neholím nikdy, to vyzerám fakt hrozne,“ konštatuje Fučo. Žien sa pýtame, ako sa zvyknú starať o svoju korunu krásy – vlasy. Zväčša každá pritaká, že im dopraje zábal. Čo na to Marek? „Vlasy som zabalil už dávno,“ povie so svojím typickým humorom. „Zhruba každé tri-štyri dni si ich prebehnem strojčekom. Niekedy si nechávam legionársky strih, hodí sa mi, keď to mám vpredu dlhšie a boky idú do stratena.“

Odličuje sa

Kozmetickým krémom stand-up komik príliš neholdoval, no odkedy sa stal tvárou značky založenej na výťažkoch z Mŕtveho mora, používa ich produkty. Majú aj špeciálnu líniu pre pánov. „Obľubujem najmä penové mydlo na odlíčenie, čo používajú ženy na umytie mejkapu. Ja najmä preto, že vystupujem a na eventoch ma objíma a bozkáva veľa ľudí, zástupy žien, tak mám rôzne veci na tvári. Plesknem si teda na ňu niečo z Mŕtveho mora, nech sú nečistoty zo mňa preč,“ vysvetľuje. Tvár si ošetruje multivitamínovým krémom, ktorý si dáva na noc. Vo vôňach nie je Marek prelietavý, našli sme uňho len dva parfumy. „Vraví sa, že parfum by mal byť taký, že ho na sebe človek necíti . Tieto dva také sú, sadli mi, používam len tie.“

