Šialená premena Mirgovej! Pamätáte si na jej účes z čias Superstar?

Keď sa v roku 2007 ukázala na kastingu speváckej šou, pôsobila ako dievčatko. Super- Star síce nevyhrala, ale dostala sa až to finálovej desiatky. Dnes tvorí piesne, ktoré znejú vo všetkých rádiách a svoj život si vraj nevie predstaviť bez mikrofónu. Napriek tomu sa popri kariére stihla už stať aj mamou. Pred troma rokmi povedala áno svojmu priateľovi Petrovi a tesne predtým mu priviedla na svet synčeka Peťka.

O dve dierky!

Po pôrode si Dominika musela pretrpieť viacero narážok na postavu. Pred pár mesiacmi sa však rozhodla spolu s priateľkou, vizážistkou Lussi, ktorá tvorí videá aj pre náš webový portál, že si navzájom vyhlásia chudnúcu vojnu.

„S Lussi sa bombardujeme a kontrolujeme. Nie je to diéta na týždeň, ale chceme to brať ako životný štýl. Nejde mi o to, aby som schudla dvadsať kíl, chcem sa cítiť lepšie a byť sexi mama. A teším sa, že som si utiahla opasok o dve dierky,“ smeje sa natešene speváčka, ktorá vraj chystá zmenu vizáže. Uvidíme, čím prekvapí tentoraz. Od čias SuperStar sa totiž poriadne zmenila. Hrdzavý odtieň vlasov a aj kučery sú dávno minulosťou. Vyskúšala čiernu, blond, ryšavú, sivú, dokonca aj ružovú.