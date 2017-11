Šialené chvíle plné strachu o život: Eva Rezešová sa nevie vysporiadať s traumou!

Manželka podnikateľa Júliusa Rezeša, ktorá v roku 2002 vyhrala Miss Universe SR, sa modelingu nevenuje už roky. Nedávno urobila výnimku a postavila sa na predvádzacie mólo. Musela však premôcť svoj strach. „Veľmi sa bojím lietať, najmä, keď idem sama,“ posťažovala sa Eva, ktorá letela z Košíc do Bratislavy. Prekvapujúce je, že štyri roky pracovala ako letuška v dnes už neexistujúcej spoločnosti Sky Europe!

Profíčka na palube

V tom čase však žiaden strach z lietania nemala. „Robila som síce len na polovičný úväzok, ale lietala som aj tak dosť a popritom som sa venovala modelingu,“ spomína. Ako dievčaťu sa jej práca letušky zdala atraktívna a výhodou boli voľné letenky. Ako palubná sprievodkyňa precestovala celú Európu. „Neviem, či to bola klasická mladosť – pochabosť, ale vôbec mi nenapadlo, že by hrozilo riziko. Teraz už mám pred lietaním rešpekt. Možno preto, lebo som matka a zmenil sa môj postoj, ale asi to bude najmä pre let, ktorý sme raz s manželom a so synom zažili,“ vracia sa k nepríjemnosti spred štyroch rokov.

Trauma

Rodina vtedy letela z venezuelského ostrova Margarita do hlavného mesta Caracas. „Bola obrovská búrka a pred pristátím začalo lietadlom strašne hádzať. Už som myslela, že sadáme, boli sme tesne nad zemou, ale pilot asi nedostal povolenie na pristátie alebo mu jednoducho ,nevydalo‘. Prudko zatiahol a strmhlav sme stúpali hore. Letušky už predtým boli na nohách, keďže sa pristávalo, takže popadali aj ony a všetky veci lietali. Ľudia začali vrieskať a ja som mala slzy na krajíčku. Ten strach, že neviete, ako to dopadne, je hrozný,“ spomína.

Ako letuška zažila Eva turbulencie, ale vraví, že toto bol extrém. „Keď počujete, že motory idú naplno a lietadlo letí prudko hore, navyše, keď na letuškách vidno, že sa boja… vycítite, že to nie je v poriadku. Keď sme pristáli opäť na Margarite, cudzí ľudia sa objímali a plakali spolu. No a o dve hodiny sme tým istým lietadlom leteli naspäť, nebolo mi všetko jedno. Syn bol ešte maličký, nevnímal to až tak, ale myslím, že všetci v tom lietadle sme sa lúčili so životom. Manžel sa tváril, že všetko je v poriadku, ale podľa mňa ani on si nebol istý, ako to dopadne. Odvtedy sa bojím pri každom lete a veľmi nerada lietam sama. Mám takú malú traumičku,“ smeje sa. Priznáva, že by jej nikdy nenapadlo, že sa dopracuje k takej fóbii a nebude sa jej vedieť zbaviť. „Aj si poviem, že denne lieta množstvo lietadiel a nič sa nedeje, ale aj tak pri každom vzlete a pristávaní sedím ako na ihlách. Už keď sme hore, som pokojná. Hovorí sa, že najrizikovejší je vždy štart a pristávanie.“

Stále dostáva ponuky

Modeling je pre bývalú kráľovnú krásy už len odskočenie z bežného života. „Poprosili ma, tak som prišla. K predvádzaniu sa nevraciam, zatiaľ si takto odskočím len raz do roka,“ vraví Eva. Manžel, známy podnikateľ, jej tieto aktivity nezakazuje, nežiarli na ňu. „Je tolerantný človek. Kým som tu, venuje sa doma synovi. Je úžasný otec, píšu spolu domáce úlohy,“ pochválila polovičku.

