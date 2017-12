Silikóny? Krásna vicemiss prichytená, ako si prezerá prsné implantáty!

Nedávno zabodovala na súťaži krásy a nie je so sebou spokojná? Blondínku sme zastihli v inštitúte zdravia a krásy, kde sa venujú aj zväčšovaniu pŕs. Frederiku sme oslovili práve vo chvíli, keď v rukách ťažkala silikónové implantáty.

Rozmaznávajú ju

„Našli ste ma tu, pretože som sa stala tvárou kliniky. Je akoby mojím druhým domovom. Ich služby som začala využívať vďaka účasti v Miss Universe SR, mali sme tu prípravy pred finále. Chodievala som sem na hydratáciu pleti, ultrazvukové a hĺbkové čistenie, jednoducho na to, čo potrebuje každá žena,“ vysvetľuje. Na klinike sa dievčatá vraj cítili ako v bavlnke. „Najväčšmi som si užívala okysličenie pleti, po ňom som bola ako znovuzrodená,“ hovorí Frederika.

Nie je striktne proti

Prečo si však obzerala silikónové implantáty? Vicemiss tvrdí, že len zo zvedavosti a pre prípad „núdze“ v budúcnosti. „Som so sebou spokojná. Viem, že je horúci trend dať si zväčšovať prsia, pery, prípadne zadok, ale pre mňa je najkrajšia prirodzená krása. Som však za korekciu, keď žena nad tým stále premýšľa, je smutná, že nemá väčšie prsia a prekáža jej to. Vtedy schvaľujem, aby si takto pomohla, dnes je to už úplne normálne. Zvlášť ak má deti a dojčenie zanechalo na prsiach stopy. Môže sa to pritrafiť aj mne,“ smeje sa vicemiss. Priznáva, že implantáty predtým v ruke nemala, a tak využila príležitosť pozrieť si ich a ohmatať. „Človek nikdy nevie... Sú zaujímavé na dotyk, no vôbec si neviem predstaviť, že by som ich mala v tele. Ale možno sa to raz stane,“ vraví.

Bolesti sa nebojí

Medzi finalistkami bolo viacero dievčat, ktoré zväčšenie pŕs už podstúpili. Nelákalo to Frederiku pri obzeraní konkurencie? „Nie, ale vyzerá to dobre. Ak je to pekne spravené a súmerné k telu, nepredimenzované, stojí to za to,“ myslí si a dodáva, že bolesť nie je pre ňu strašiakom. „Nebojím sa ani neodpadávam, keď vidím krv. A proti bolesti sú predsa lieky...“

Absolventka masmediálnej komunikácie pracuje v banke a tvrdí, že s priateľom Adamom sa o zväčšovaní pŕs ešte nerozprávali. „Neodsudzuje to, ale ani ma neženie, aby som do toho šla. Má ma rád takú, aká som,“ vraví zamilovaná Frederika. Lákajú ju médiá, takže ju možno raz uvidíme na televíznej obrazovke alebo si budeme čítať jej články. „Zaujíma ma móda, tá je blízka asi každej žene,“ uzatvára blondínka.

