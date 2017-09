Silné bolesti a zásah lekárov! Hviezdam šou Let's Dance sa lepí smola na päty!

Po šesťročnej prestávke si diváci mohli opäť vychutnať Let’s Dance a známe tváre, ako sa potia na parkete a snažia sa vyrovnať svojim profesionálnym tanečným partnerom. V nedeľu predviedli prvé choreografie a zatiaľ čo niektorých porota vychválila, na iných kritikou nešetrila. Pochvala a slová plné podpory určite najviac padli vhod herečke Petre Vajdovej (32), o ktorej sa špekulovalo, či vôbec do súťaže nastúpi.

Pred tromi týždňami ju zastavili policajti v Bratislave opitú za volantom, pričom v dychu jej namerali 2,4 promile alkoholu. Herečka sa v priamom prenose ospravedlnila, označila svoje konanie za skratové, ale zároveň neospravedlniteľné. Jej súťažní kolegovia ju neustálym pokrikom podporovali a porota nebola výnimkou. Po dotancovaní sa jej moderátorka Adela Vinczeová opýtala, ako sa cíti. „Cítim sa vytancovaná, ale mám v sebe nepokoj…“ Hodnotenie a chvála poroty ju s talianskym partnerom Beluccim vystrelili na prvé miesto a premiérový večer dopadol zjavne nad ich očakávania. Obavy z prvého kola však malo viacero celebrít. Tesne pred priamym prenosom ich potrápili vážne zdravotné problémy.

Odkázaná na manžela

Bývala misska Silvia Lakatošová (44) s partnerom Dávidom Schvelom sa veľmi obávali, ako premiérovú choreografiu odtancujú. „Silvia prešla zdravotnými problémami pred prvým prenosom, mala svalovicu chrbtového svalu, ktorý dlho nenamáhala. Vyliečiť jej ho pomohla joga, rozcvička pred tréningom a strečing po tréningu. Bolesti ju natoľko ochromili, že pár dní ju dokonca musel manžel dvíhať z postele a musela chodiť na injekcie. Silvia takisto absolvovala niekoľko lekárskych vyšetrení a pomaly sa dostáva do pôvodného stavu, aby mohli s partnerom pokračovať v pravidelných tréningoch,“ prezradili nám zo zákulisia televízie. Počas ich choreografie nebolo vidieť jej zdravotný problém, ale tesne pred koncom sa jej šmykla noha a padla na zem. Napriek tomu získali primeraný počet bodov a neostali na chvoste porotcovskej tabuľky.

Osudná zdvíhačka

Chrbtica skomplikovala tréningy aj šéfkuchárovi Michalovi Konrádovi (34). „Seklo ho pri zdvíhačke, musel chodiť na infúzie, absolvoval aj elektroliečbu a fyziomasáž v posledných dvoch týždňoch. Štyri dni pred priamym prenosom zdvíhačku ani netrénovali, takže všetci boli napätí, ako to v nedeľu dopadne. Tréningy upravili tak, aby sa sústredili skôr na kroky a cvičili vo voľnejšom tempe. Dnes už je Michal v poriadku, podstúpil ďalšie lekárske vyšetrenia a so svojou tanečnou partnerkou Patríciou Martinovičovou sú pripravení na opätovnú drinu,“ potvrdili nám zo zákulisia. Zdvíhačka na lajfke dopadla nad očakávania, na Michalovi vôbec nebolo vidno, že prešiel bolesťami chrbta, a bol oporou aj svojej tanečnej partnerke. Získali vysoký počet bodov a umiestnili sa medzi prvými v tabuľkovom hodnotení.

V zubárskom kresle

Tenistku Danielu Hantuchovú (34) zase potrápil boľavý zub, a tak si museli so svojím tanečným partnerom Erikom Narjasom predlžiť pobyt v Ríme. Príliš ich to v trénovaní neobmedzilo, Daniela vyriešila problémy so zubom a medzitým s Erikom poctivo trénovali, aby prišli práve včas na generálky na Slovensko. Danielin tanečný partner obdivoval jej vysokú profesionalitu, pretože napriek silným bolestiam nevynechala žiadny tréning.

Naopak, pochvaly od poroty sa nedočkala. Skončili na poslednom mieste a porotcovský kat Ján Ďurovčík (46) skonštatoval, že v ich tanci nebolo nič dobré.

Barly a tepláky

Režisér a choreograf Ján Ďurovčík dlhé mesiace bojoval so silnými bolesťami nohy. Stav sa mu rapídne zhoršil a len pár dní pred štartom šou mu v Česku operovali koleno. Podľa režisérových slov dopadlo všetko dobre, ale operácia sa dosť pretiahla. Trvala tri hodiny, pretože počas zákroku mu kĺb čistili a odstraňovali výrastky. Napokon síce v teplákoch a s barlami, ale najráznejší porotca si v nedeľu na porotcovskú stoličku sadol.

