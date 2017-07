Silvia Lakatošová prekvapuje: Čím väčšie, tým lepšie!

Vždy upravená, dokonale najstajlovaná a s nejakou novou vychytávkou na ušiach. Silvia Lakatošová zbožňuje veľké a nápadné náušnice. Hoci vo svojom šatníku uprednostňuje minimalistický štýl, v doplnkoch sa dokáže poriadne odtrhnúť z reťaze. Obľúbila si napríklad veľké náušnice od slovenskej šperkárky a dizajnérky Petry Toth. „Mám doma asi desať párov jej náušníc, k niektorým mám aj náramky. Jej ručná práca mi sadla, imponuje mi ich veľkosť a slovenské motívy. Musím povedať, že je to moja druhá koža,“ smeje sa Silvia, ktorá väčšinu týchto doplnkov dostala od Petry do daru, no niektoré si aj sama kúpila. Silvia, ako Petrina „chodiaca reklama“, zaplatila za jedny približne stoosemdesiat eur.

Má aj poklady

Hoci Silviine uši zdobia cenovo dostupné šperky, v šperkovnici má aj pravé klenoty. Nosí ich však zriedka. „Je pravda, že mám aj diamanty a brilianty, no vôbec ich nenosím. Na podobný typ šperkov nie som, o tom svedčí aj fakt, že jednu briliantovú náušnicu som len tak niekde stratila. Vôbec netuším kde, no nejako ma to ani nemrzí. K drahým kameňom nemám vzťah,“ úprimne konštatuje atraktívna riaditeľka Miss Universe, ktorá si spomínané briliantové doplnky kúpila sama. „Možno práve preto mi to nie je ľúto,“ mávne rukou. A aký darček ju dokáže potešiť, keď to nie sú hriešne drahé kamene? „Som skôr na topánky a kabelky,“ hovorí vždy dokonale zladená a upravená mama dvoch detí.

Vdova Lucia Forman Habancová: Ako vysvetľuje malej dcérke otcovu smrť?

Známej moderátorke zničil škandál televíznu kariéru. Pozrite sa, čím sa teraz živí

Nechala sa rezať: Zuzana Belohorcová s prsiami opäť pod skalpelom!