Sisa Lelkes Sklovská po operácii: Vnímala som ako mi pílili nohu

Sisa Lelkes Sklovská (50) sa v utorok vo Viedni už druhýkrát podrobila operácii bedrového kĺbu. Po troch rokoch, ktoré prežila v bolestiach verí, že jej utrpeniu je už koniec.

Šťastie, že mám len dve nohy

„Nie som žiadna padavka. Týždeň pred operáciou som každý deň niekde spievala, v piatok som odohrala predstavenie, v sobotu som spievala na plese v Prahe. Ale verte mi, že tri roky bolesti je naozaj dosť aj na koňa," priznáva Sisa Šarmu na druhý deň po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu.

„Aby som vôbec mohla fungovať, musela som chodiť na infúzie. Najskôr kvôli kĺbu na jednej nohe a potom na druhej. Našťastie, tretiu nohu už nemám," smeje sa speváčka. Teraz ju čaká šesť týždňová maródka, počas ktorej bude doma rehabilitovať a cvičiť.

Okolo nemocničnej postele sa však o barlách zvŕtala už dvadsaťštyri hodín po operácii. Prízvukuje ale, že pod dohľadom primára. Do formy sa chce dostať čím skôr, na konci apríla má totiž naplánované predstavenie.

Počas operácie spievala lekárskemu tímu

Aj druhú výmenu kĺbu musela Sisa zvládnuť bez narkózy, iba v lokálnej anestéze, inak by sa mohlo stať, že sa jej poškodia hlasivky.

„V nemocnici ma už všetci poznajú spred dvoch rokov, keď ma operovali prvýkrát. Bolo to počas svätého Valentína a vtedy ma požiadali, či by som im niečo nezaspievala, tak sa to stalo i teraz pred operáciou, keď som už bola pripravená na operačnom stole.

Na koniec to dopadlo tak, že som spievala počas celej operácie. Bola som živé CD. Na sále bola úžasná nálada. Bolesť som samozrejme necítila, ale pílenie, sekanie kĺbu a následne silné otrasy, keď mi nabíjali umelý kĺb do stehennej kosti.... Bol to fakt zvláštny zážitok," hovorí pokojne speváčka.

Z operačnej sály má však ešte jednu pikošku. „Operácia sa podarila perfektne a ja budem môcť konečne bez bolesti žiť, hrať, tancovať, spievať.... A primár mi aj ukázal ten zničený kĺb. Vtedy som pochopila prečo tie bolesti boli tak neznesiteľné. Bol úplne zničený," uzatvára Sisa.

