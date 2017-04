Sisa Lelkes Sklovska to má v spálni vyhraté! Odpadnete, čo prezradila o spoločných nociach s manželom!

Ani nedávna operácia bedrového kĺbu neodrádza speváčku od navštevovania šoubiznisových podujatí. Spoločnosť jej okrem manžela robia vždy dve barly a špeciálny sedák, ktorý nosí Juraj na akcie v papierovej taške. Napriek sťaženému pohybu si však Sisa nedokáže odpustiť podpätky!

Sisa Lelkes Sklovská po operácii: Vnímala som ako mi pílili nohu

Barly s podpätkami

Na odovzdávaní ocenení OTO aj na narodeninovej oslave Juraja Kukuru napriek barlám sršala speváčka výbornou náladou. „Cítim sa perfektne! Dokonca o osemdesiat percent lepšie než po prvej operácii pred dvomi rokmi. Nemám žiadne bolesti, len tento módny doplnok si nemôžem dovoliť dať preč. Musím to vydržať – štyri týždne dve barly a dva týždne jednu,“ vraví so smiechom.

Kto by si myslel, že pre operáciu nosí špeciálnu obuv, ten je na omyle! Vlastne, špeciálna svojím spôsobom je, aspoň pre ňu. „Aj teraz nosím podpätky – ale nie také vysoké ako obyčajne. Takéto nízke som nikdy nenosila, kvôli operácii som si ich však musela kúpiť. No musím sa priznať, že na nízke podpätky som si rýchlo zvykla. Až tak, že som si uvedomila, aké sú pohodlné,“ vysvetľuje a dodáva, že je veľmi poslušný pacient a dodržiava všetko, čo jej lekári nariadia. „Nohy potrebujem aj kvôli javisku, ale už sa chcem aj v súkromí cítiť dobre, bez bolestí.“

Okamžite do spálne!

Manžel Juraj vzorne nosí žene do spoločnosti špeciálny sedák. Speváčka totiž musí mať nohy v určitom uhle, inak by si mohla veľmi ublížiť. A pozorný je i doma. „Nemám inú možnosť. Samozrejme, starám sa o ňu ako vzorný manžel. Získal som skúsenosti pred dvomi rokmi po jej prvej operácii, tak viem, čo mám robiť,“ žmurkol Juraj Lelkes. Známy finančník netají, že manželku obskakuje. „Dokonca stále prenášam z miestnosti do miestnosti jeden veľký matrac, na ktorom Sisa musí späť kvôli jeho výške. Keď večer chcem, aby spala vedľa mňa v spálni na poschodí, vždy ho musím preniesť,“ priznáva, že aj v noci chce mať manželku pri sebe. „On prilieta domov v piatky a odlieta v pondelky, ale vždy keď príde, ihneď zavelí: Okamžite sa sťahuj naspäť! Cez týždeň totiž bývam v našom žúrovacom dome, lebo je úplne bezbariérový,“ vysvetlila Sisa.

