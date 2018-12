Slávny Avicii (†28) je osem mesiacov mŕtvy. Češka, ktorú miloval, urobila veľmi tvrdú vec

Život slávneho švédskeho dídžeja a producenta Tima Berglinga, ktorý začal pracovať už v šestnástich, bol krátky ale veľmi intenzívny -poznamenali ho choroby, drogy a alkohol. Keď zomrel počas dovolenky s kamarátmi v Ománe, jeho zdrvená rodina okamžite uvrhla na informácie embargo. Keďže si siahol na život, nikto z nich netúžil tento fakt rozmazávať. „Trápil sa myšlienkami o zmysle života a šťastia. Už nevládal ísť ďalej, chcel nájsť pokoj," vyhlásila rodina, čím okamžite potvrdila špekulácie. Interovertný Avicii, ktorý na sklonku života veľmi pochudol, netajil, že mu šoubiznis nerobí dobre - ani psychicky ani fyzicky. V roku 2017 dokonca vyhlásil, že s vystúpeniami končí a bude sa venovať hudbe len v štúdiu.

Kým Aviciiho rodina mlčala, ozvala sa modelka Tereza Kačerová. Málokto tušil, že krásna mladá žena, s českou krvou, žijúca v USA očarila mladého Švéda a bola z toho láska ako hrom. Avicii mal pre ňu ešte jeden veľký bonus - miloval jej syna Luku ako vlastného. Tereza zverejnila dovtedy ukrývaný vzťah a doložila to fotografiami, dokazujúcimi, že pre Aviciiho nebola len krátkym, prázdnym úletom. Vyznala sa tiež, ako veľmi jej chýba. Na sociálnej sieti ukázala malého syna, ktorý zúfalo hľadá svojho veľkého kamaráta Timyho. Fotografie nájdete TU.

Pri pohľade na zábery ktoré po smrti priateľa vešia Tereza Kačerová na sociálnu sieť by sa zdalo, že je v absolútnej, sebaprezentatívnej pohode. Veď posúďte sami. Viac foto vo fotogalérii.

Zdanie ale môže klamať, možno sa tak len bráni a snaží žiť ako vie aj bez milovaného Aviciiho. Dala to najavo aj na instagrame - požiadala ľudí, aby sa prestali na neho pýtať a diskutovať o ňom na jej profile. Je rada, že ho milovali, ale už je toho naozaj dosť. Urobila dokonca aj razantný krok, ktorý sa bude zdať niekomu veľmi tvrdý: "Skutočne sa snažím pokračovať žiť, dokonca som v komentároch zablokovala slová Tim a Avicii. Keď ma cudzí ľudia neustále bombardujú osobnými otázkami, nepomáha mi to. o ňom - a cudzinci, ktorí ma neustále bombardujú osobnými otázkami, nepomáhajú. Takže, prosím, viem, že to myslíte dobre, ale nechajte ma na pokoji." Priznala tiež, že deň jeho narodením bol veľmi ťažký, a je celkom legitímne ak si človek poplače. Život ale ide ďalej.

Švédske médiá teraz prišli s informáciou, že nešťastní dídžejovi rodičia dostanú celý jeho majetok. Avicii totiž nezanechal potomka ani manželku. Hovorí sa o sume 25,5 milióna dolárov.