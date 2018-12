Najsexi Čech má veľmi zaujímavé sviatky. Postarala sa mu o ne známa herečka

Z Vianoc sme si urobili magický čas, v ktorom by sme chceli precítiť svoje najväčšie túžby – byť milovaní, tráviť čas v bezpečí rodiny a prežívať harmóniu a pokoj v duši. Aj z tohto dôvodu sú paradoxne najkrajšie sviatky v roku pre mnohých skôr traumou ako radosťou. Niektorí sa však s nepriazňou osudu vedia popasovať a urobia všetko pre to, aby naplnili posolstvo Vianoc. Hoci už netvoria kompletnú rodinu, vedia si spoločne sadnúť k štedrovečernému stolu.

S babkami aj s dedkami

Jedného dňa sa prebudila a zistila, že už nechce mať hypotéku, ani manžela. Samozrejme, takéto rozhodnutia sa nerobia zo dňa na deň, najmä keď ste vo vzťahu. Táňa Vilhelmová má z manželstva s hudobníkom Pavlom Čechákom (43) dvoch synov, Františka (13) a Cyrila (10). V tom čase už mala herečka randiť s krásnym kolegom Vojtom Dykom (33).

Dva roky po tom, ako sa rozviedla, porodila syna Aloisa (2) aj Dykovi. Aj v tejto rodine sú staré krivdy zažehnané a kvôli deťom si sadajú spoločne k štedrovečernému stolu. „My sme takí nadšenci, že sa pre svoje deti zídeme úplne všetci, so všetkými oteckami, babičkami a všetkými dedami. A takto je nám dobre. Deti to milujú a cítia sa bezpečne, pretože tam majú svojich biologických rodičov aj bonusových rodičov. Takže ak to takto ide, tak je to pekné,“ povedala pre blesk.cz Tatiana.