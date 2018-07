Sokyne v tesnej blízkosti. Takto dopadlo STRETNUTIE DARY a JASMINY

Na konci marca Dara a Rytmus verejne oznámili rozchod. Pre fanúšikov to bolo veľké sklamanie, ako aj pre tých, ktorí milujú zamilované príbehy ako z romantického filmu. Postupom času vyplávalo na povrch, že oficiálne ukončili vzťah v čase, keď už mali obaja srdcia zahojené a vraj problémy mali už asi rok. Krátko potom zverejnil Rytmus video, kde sa chytal za srdce so slovami, že svoju bývalú frajerku bude mať navždy v srdci a Darin profil na sociálnej sieti bol tiež plný rôznych citových prejavov. O priateľskom rozchode Rytmusa a Dary nikto nepochyboval. Daru veľmi rýchlo začali spájať so športovcom Dávidom Mészárosom (29), ktorý účinkuje v jej klipe. Pošepkávalo sa, že speváčku mladík veľmi očaril a istý čas pri ňom zabúdala na Rytmusa. Celkom skoro po rozchode sa zamiloval aj Patrik. Rapera očarila moderátorka Jasmina Alagič.

Vedela už o nej?

Krátko po verejnom ukončení vzťahu umelcov sa Dara ocitla na jednej akcii s Jasminou. Bolo to v prvej polovici apríla na krste módneho časopisu. O tom, že medzi Rytmusovými babami už vtedy nevibrovali najlepšie energie, hovorí reč ich tela. „Z celkového postoja Dary vidieť, že nemá bližší záujem byť s Jasminou v kontakte a má k nej zníženú mieru rešpektu. Mimika tváre je v úsmeve, no napnutie v hornej časti tváre prezrádza naučený úsmev bez pozitívnej emócie, pričom očný kontakt je nasmerovaný mimo priestoru. Hlava je veľmi strnulá, vychýlená v protipohybe, čo hovorí o pragmatickom vyhodnocovaní kontaktu s Jasminou. Telo je odtiahnuté v ramenách a prehnuté dozadu, čo vyjadruje nezáujem, nesúhlas, negatívne vnútorné prejavy a pocity k nej. Jej ľavá ruka je palcom vo vrecku, čo deklaruje určitú mieru neistoty a nižšej sebadôvery,“ hovorí odborníčka na neverbálnu komunikáciu Nora Lauková.

V čase, keď vznikli tieto fotografie, sa už Jasmina pomaly pripravovala na prvé živé prenosy SuperStar, ktoré sa začali na konci toho istého mesiaca. A práve tam už moderátorku videli, ako si s Rytmusom vymieňa nežné dotyky... Jasmina svojím postojom vyjadruje podriadenosť. Deklaruje, že Daru rešpektuje, no vytočenie tela a spustenie ľavého ramena hovorí o obave a podmienenom strachu smerom k Dare. Celková jej mimika je strnulá, neúprimná, má určitý smútok v očiach a skôr negatívnu náladu, aj keď sa snaží pôsobiť uvoľnene. Pri postoji je utiahnutá, viac uzatvorená do svojich myšlienok, kde rieši svoje vnútorné potreby a očakávania. Jej snaha priblížiť sa telom k Dare je sťažená, pretože Dara jej dáva najavo, že je pre ňu jedna z mnohých a nemá záujem s ňou udržiavať bližší kontakt.