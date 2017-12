Som rada, že Viktor prelomil tabu

Ťažko povedať, čo bola posledná kvapka, keď pretiekol pohár trpezlivosti Viktora, ktorý spolu s Adelou čelí otázkam ohľadom detí. Fakt je však ten, že otvorene povedal, čo cíti a čo si myslí. Aby sa jeho milovaná žena netrápila, urobil krok, ktorý ocenilo veľa ľudí. Oplatilo sa, hoci možno brnkol na citlivú strunu.

„Už sa nechcem pozerať na to, ako sa mojej manželky dookola niekto pýta, kedy už? Začalo sa to pred rokmi, vrcholilo pred našou svadbou a pokračuje dodnes. Akoby to bola nejaká bežná otázka o počasí. Akoby bolo nejakou jej povinnosťou mať dieťa. Akoby všetko, čo dnes moja žena je, nebolo dosť,“ týmito slovami sa začína Viktorov status na Facebooku s názvom Kedy budeme mať deti? Keď budem mať spermie. Pokračuje: „Problém otehotnieť pritom nie je ženský problém. Je to problém párov. A čoraz častejšie ho treba riešiť na strane muža. Toto je aj náš prípad. Kvalita a počet spermií sa u mňa blížia k hranici neplodnosti. Aj mňa to prekvapilo. Aj to, že muži majú dnes oveľa väčší problém, než si pripúšťajú.“

Lekári nevedia

Moderátor ďalej píše: „Dvadsaťšesť rokov, štandardná postava, striedmy pohyb, kde-tu nejaké pivo, žiadne drogy. Zdravý, mladý človek – súdili podľa prvého dojmu v rámci konverzácií aj náhodní lekári. Prečo teda moje telo produkuje trikrát menej spermií na mililiter, ako je hraničné minimum podľa Svetovej zdravotníckej organizácie? Prečo je väčšina z nich morfologicky nevhodná na počatie? Odpoveď reprodukčných odborníkov znela: nevieme. Možno sú to obtiahnuté rifle, možno sedavý spôsob života, stres, antibiotiká alebo hormóny vo vode. Možno sú za tým technológie. Som súčasťou generácie, ktorá má odmalička vo vrecku mobil. Plodnosť mužov je na tom vraj naozaj zle. Bývalý hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre reprodukčnú medicínu Markíze povedal, že v čase, keď on končil medicínu, našli v jednom mililitri ejakulátu stodvadsať spermií. Dnes je rád, ak nájdu pätnásť miliónov na mililiter. O osemdesiatsedem percent menej.“

Prestal fajčiť

„Čo s tým?“ pokračuje moderátor. „Spermie dozrievajú skoro osemdesiat dní. Mne lekári vravia, že ak zmením životný štýl, možno sa časom niečo zmení. Skúšam teda všetko. Vymenil som úzke boxerky za voľné šortky, jem viac zinku, robím si častejšie prechádzky v práci, aby som sa schladil. Úplne som prestal fajčiť, piť, lepšie sa stravujem. Súčasný hlavný odborník kolegovi Mišovi Kovačičovi v jeho relácii povedal, že muži by mali začať myslieť aj na zmrazovanie spermií, pretože ich kvalita a počet budú ďalej klesať. Zaráža ma, že ak toto štát vie, prečo to s mužmi nerieši? Zaujímam sa o verejné dianie, no o stave mužskej (ne) plodnosti som prvýkrát počul, až keď mi dali môj vlastný katastrofálny spermiogram.“

Dajte sa vyšetriť

„Keďže na celonárodnú iniciatívu sa spoliehať nedá, zatiaľ sa musíme každý zariadiť sám. Muži, ak sa vám nedarí mať dieťa, dajte sa otestovať. A nečakajte, kým sa rozhodnete mať deti, lepšie je vedieť tieto veci skôr. Možno sa ubezpečíte, že ste v poriadku. A keď nie, aspoň sa môžete nejako zariadiť. Možno časom dostanem lepšie správy aj ja. V každom prípade, ak sa najbližšie budete chcieť spýtať niekoho, kedy už bude mať dieťa, spomeňte si na tento príbeh. A zvážte, či by nebolo lepšie už sa nepýtať, najlepšie ani žien, ani mužov. Možno sa opýtajte seba, že ak sa to netýka vás, či sa to raz nebude týkať vašich detí,“ uzatvára Viktor, ktorý svojou otvorenosťou vyvolal množstvo pozitívnych reakcií.

Pod jeho statusom je vyše tri a pol tisícky reakcií a veľa odkazov aj od ľudí, pre ktorých je táto téma boľavá alebo sa im, naopak, aj napriek počiatočným zlým správam od lekárov podarilo mať dieťa. Reakcia Adely A čo znamenajú manželove slová pre Adelu? „Viktorov osvetový počin bol veľmi potrebný, lebo ľudia si stále dostatočne neuvedomujú alarmujúci stav spermií. Pokles kvality o osemdesiat percent za štyridsať rokov naberá na rýchlosti a každá ďalšia generácia chlapcov bude na tom horšie a horšie. Možno by teda stálo za to neuspokojiť sa s tým, že máte deti, ale myslieť na to, ako to bude s plodnosťou u nich. Verím tomu, že nejaké návyky podporujúce fertilitu by sa mali viac propagovať a nespoliehať sa len na umelé oplodnenie, keď už je neskoro. Som rada, že Viktor prelomil tabu, keď v našej spoločnosti muži ešte stále nemôžu priznať tento problém. Je to zarážajúce, lebo keby trpel depresiami alebo cukrovkou, každý by to automaticky považoval za sympatickú spoveď. No takto nabúral čosi opradené mlčaním. Môj strýko gynekológ mi raz načrtol, že dnešní malí chlapci si budú musieť mraziť spermie, ak vôbec budú chcieť mať deti. Odvtedy si uvedomujem, že tento vývoj sa nejako týka nás všetkých,“ povedala nám moderátorka. Na záver asi toľko. Viktorovej otvorenosti možno netlieskali všetci muži – pre mužské ego je to naozaj ťažká téma. Keď Patrikovi Hermanovi pred rokmi zomrel otec na kolorektálny karcinóm, slovo konečník sa pomaly ani nevyslovovalo nahlas. Vďaka osvete, ktorú moderátor robí, sa zachránilo veľa životov – test na okultné krvácanie do stolice už nie je tabu. So slovom spermia to môže byť podobné. Viktor určite mnohým otvoril oči.

Klobúk dole

Svoj názor na Viktorovo otvorenie vážnej témy vyjadril aj jeho svokor Jozef Banáš. Na otázku, čo si o tom myslí, odpovedal: „Ja skladám klobúk dolu pred Viktorom. Je to chalan na správnom mieste. Od začiatku som mal naňho tento názor. Ale chcem poopraviť – nie on má problém, tieto veci nie sú v jeho rukách ani v rukách mladých mužov, ktorí sú v podobnej situácii. Myslím si, že človek je na zemi hlavne preto, aby bol šťastný a, samozrejme, deti sú súčasťou toho šťastia. No je to v rukách Božích. Táto doba, v ktorej žijeme, čoraz väčšmi tlačí mladých mužov do týchto situácií, ktoré budú musieť nejakým spôsobom riešiť. Možnože týmto statusom rozvinie Viktor nejakú zaujímavú diskusiu o tejto téme, lebo aj ja mám veľa známych mladých ľudí, ktorí majú podobné problémy. Ale nie je to nejaká tragédia, sú aj horšie veci na svete...“ Adela a Viktor sa s Banášovcami vraj vídajú často. „Ak sú tu, zastavia sa. Teraz mám skôr pocit, že Adelka je zaneprázdnená viac,“ dodal spisovateľ. „Viktor je chlap na správnom mieste, máme ho radi, držíme mu palce. Sme hrdí, že sa k tomu tak stavia, rozhodne stojím za ním a podržím ho... Hlavne aby boli spolu s Adelkou šťastní,“ prízvukoval ešte.