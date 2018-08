Soňa Müllerová opäť zatienila všetky ženy. Tieto kúsky by ste mali mať v skrini aj vy

Známa moderátorka výberom oblečenia vždy dokazuje, že módu má v malíčku. Jej svieže a mladistvé outfity nie sú vždy len o peniazoch. Soňa priznala, že nakupuje aj v obchodoch, ktoré sú cenovo dostupné. Príklad z nej si môžu brať rovesníčky, ale ja mladé baby, ktorým častokrát chýba pri kombinovaní najnovších módnych trendov cit pre štýl.

„Rada sa pekne obliekam a rada dobre vyzerám, ako každá žena, to je všetko. Trendy sú však jedna vec, ale treba si z nich si zobrať len to, čo vám pasuje. V každom štýle sa dá nájsť niečo. Aj v líčení, ale závisí to od toho, ako sa cítim, čo mám oblečené, ako mám urobené vlasy, aj od farby oblečenia,“ povedala nedávno pre Šarm.

Soňa Müllerová veľmi často počúva prosby, aby prezradila recept, ako dobre vyzerať aj po päťdesiatke. Podľa moderátorky je najdôležitejšie prijať sa taká, aká ste s nedostatkami aj rokmi. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, zameriavať sa na ľudí aj veci, ktoré vás nabíjajú dobrou energiou.

Soňa však otvorene priznala aj to, že až taká dokonalá nie je. „Mám pocit, že je mojou najväčšou slabinou je obočie. Uvažujem o mikropigmentácii obočia a radím sa o tom so Zuzkou. Povedala mi, že mi ho bude musieť začať robiť, ako keby trošku vyššie, pretože oko mi bude prirodzene klesať. Takže napríklad toto sú finty, ktoré vie odborníčka,“ vysvetľuje Soňa.

Viac Soniných outfitov nájdete TU.