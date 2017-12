Speváčka Katka Knechtová otvorene: Naozaj sa vidí ako stará dievka?

Kedysi ju prezentoval len krásny hlas či texty, ktoré dávali hlavu a pätu. Teraz sa k tomu pridružila aj ženskosť, ktorú Katka Knechtová (36) vymenila za niekdajší „chalanský“ výzor. Tenisky vystriedali podpätky, široké rifle sukne a vyťahané tričká zmyselné topy, ktoré odhaľujú krivky na správnom mieste. Kto alebo čo stojí za radikálnou zmenou?

Mužský element

„Kedysi som trávila deväťdesiat percent svojho času s chlapmi a chcela som zapadnúť do ich sveta. To sa odzrkadľovalo aj na mojom výzore. Po odchode z kapely Peha som sa však začala čoraz častejšie obklopovať ženami a pochopila som, že som ňou aj ja a mala by som tak aj pôsobiť,“ spomína Katka na prvý impulz vo svojom prerode. Všetko však chcelo čas a speváčka nachádzala samu seba postupne. Nešlo to zo dňa na deň.

„Získavala som k ženskému svetu akúsi dôveru a objavovala ho,“ smeje sa s odstupom času, pretože kedysi k líčeniu, šatám a účesom pristupovala až opovržlivo. Dnes však už vie, že aj šaty a imidž robia človeka. Ženskosť navyše preniesla i do svojej hudby, ktorá ju odzrkadľuje zvnútra aj zvonka. Ako však sama priznáva, dlho jej trvalo, kým našla aj štýl v obliekaní, ktorý by jej vyhovoval a v ktorom by sa cítila dobre. Stále jej občas pomáhajú štylisti, no postupne prichádza na to, že už vie odhadnúť, čo jej pristane a čo je pre ňu, naopak, nevhodné.

Nástrahy

Veľkou zmenou prešla aj Katkina línia, no bola k tomu viac-menej donútená. Mala problémy so zápalom žalúdka a ideálne jej nefunguje ani pankreas. „Moja aktuálna forma je vydretá, pretože som neskutočne ,pažravá‘, no musela som na sebe zapracovať aj z hľadiska zdravia. Cvičím a kontrolujem sa v strave. Teda občas,“ smeje sa zo seba, pretože veľmi rada podľahne múčnym jedlám, ktoré má zakázané a bez liekov ich strávi len veľmi ťažko. Katka totiž miluje halušky, pirohy či knedle. No keď sa postaví za sporák, rada pripravuje diétnejšie jedlá. Nástrahy však na ňu číhajú v reštauráciách či na večerných akciách.

Nevydarené lásky

Ženy v jej veku už pripravujú jedlá nielen sebe, ale aj deťom. Netúži po tom aj Katka? „Minulý rok som mala v poradí už tretiu fázu biologických hodín. Musím však povedať, že som stavila na zlú kartu, takže aktuálne som sama a nechávam tomu voľný priebeh. Je to klišé, ale je to tak,“ konštatuje. „Nemám však traumu zo svojho veku a viem, že tlak spoločnosti je silný. Ľudia nás vnímajú ako staré dievky na entú, no ja sa tak nevidím. Pocit byť matkou som mala viac po boku partnera než napríklad teraz. Je mi dobre, cítim sa voľná a nemám na nohe akúsi guľu,“ vysvetľuje Katka, ktorú nevydarené lásky určite poznačili, no rozhodne sa im nepoddáva. Život ide ďalej aj bez nich...