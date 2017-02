Speváčka Katy Perry: Jej kolekcia topánok je šialene farebná!

Energická kalifornská strela miluje všetko „cukríkové“, farebné a dievčenské. Okrem svojich klipov to najnovšie potvrdila aj vlastnou kolekciou topánok pre ženy.

Dala im mená

Sandáliky na podpätkoch, trendové Slip On topánky, tenisky či lodičky by nemali chýbať v botníku každej jednej ženy a ešte ak sú od samotnej Katy Perry, úspech je zaručený. Jej pastelové kúsky sú nositeľné a nejde o žiadne extravagantné či nekombinovateľné modely. Hodia sa k džínsom, sukni či ku elegantnejšiemu oblečeniu do práce.

Zaujímavosťou je, že každému jednému páru topánok dala aj meno. „Vyberala som ich podľa mien mojich blízkych kamarátok a členiek mojej rodiny,“ prezradila na margo svojich modelov Perry. Tie sa dajú zohnať od 55 až do 280 eur.

Hillary je pre ňu hviezda

„Móda je spôsobom ako vyjadriť sám seba. Preto som chcela vytvoriť kúsky, ktoré sú blízke mojej osobe a dajú výkričník na konci šatníka,“ nechala sa počuť hviezda, ktorú pri navrhovaní inšpirovala osoba a aj meno Hillary Clintonovej. Podľa nej Katy navrhla púdrové lodičky s priehľadným podpätkom so zlatými hviezdičkami. Model Hillary sa dá kúpiť za 130 eur.