Speváčka Lucie Bílá šokuje: Najprv rozchod s priateľom a potom poriadne módne faux pas!

Vyzeralo to na veľkú lásku, no opäť jej to nevyšlo. Lucie Bílá je opäť sama a nevyšiel jej ďalší vzťah, do ktorého vkladala veľa a do ktorého išla zase na plný plyn. Šťastie jej v tomto smere očividne nepraje, no Luciu to nikdy nezlomí a vždy ide ďalej. Veď čo iné má robiť...

Sympatická speváčka už na prste nenosí od expriateľa Radka ani prsteň a takisto skončil aj na pozícii jej road manažéra. Údajne však s ním zostala kamarátkou, ako vlastne so všetkými jej bývalými partnermi.

„Chybička se vloudila“

Čo sa týka pracovného nasadenia, tam tmavovláska vôbec nezaháľa a symbolicky v bielom outfite pokrstila svoj nový album Bílé Vánoce Lucie Bílé II. Všetko by bolo v poriadku, keby si na krst nezvolila o číslo väčšie lodičky a aj silonky, ktoré českí štylisti poriadne skritizovali. Údajne mala prísť bez nich, no v chladnom počasí je to risk a speváčka určite nebude kvôli tomu hazardovať so svojím zdravím. Každopádne, nabudúce treba lepšie v obchode vyskúšať topánky alebo sa poradiť so svojím módnym poradcom a všetko bude v poriadku...