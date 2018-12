Speváčka Mamba si po pôrode vytrpela svoje. Lekár vyhodnotil, či sa to môže prihodiť aj vám

Čím dlhšie som tehotná, tým menej sa bojím pôrodu,“ takto nám s úsmevom a obrovským bruškom opisovala speváčka Dáša „Mamba“ Šarközyová (28), svoje tehotenstvo tesne pred pôrodom. Našťastie netušila, čo ju čaká.

Zodpovedná príprava

Krásna tehuľka spolu so svojím snúbencom, tanečníkom Tonym Poruchom, sa na príchod bábätka zodpovedne pripravovali. Navštevovali aj špeciálne centrum, ktoré učí páry zvládnuť pôrod aj prvé dni po ňom. Ani vo sne by im preto nenapadlo, že prežijú také ťažké okamihy. „U môjho gynekológa sú sestričky, certifikované laktačné poradkyne a v neposlednom rade pôrodné asistentky, ktoré denne odrodia okolo dvanásť pôrodov. Viete, čo sa stane? Upokojí vás to. Odkedy tam chodím cvičiť a na prípravu, prestala som mať strach z pôrodu. Zodpovedia vám všetky otázky, zrazu máte jasno o tom, čo vás čaká, a teda nezostane priestor na strach. Okrem toho sa dozviete, čo vybaviť ešte pred pôrodom, ako sa správne pripraviť. Tony dostal informácie o tom, ako mi môže pri pôrode pomôcť,“ písala nadšene Mamba fanúšikom tesne pred pôrodom. Všetko však bolo celkom inak, ako si predstavovala.

Pocit zúfalstva

Po radostnej správe, že začiatkom novembra sa dvojici narodil syn Manolo, prekvapila speváčka na Instagrame detailami o komplikáciách pri pôrode. Veľmi úprimne opísala svoje zúfalstvo: „Pred slovom ,pôrod‘ mám obrovský rešpekt. Nie, môj pôrod nebol ľahký. Ani netrval dve hodiny. Trval pre mňa nekonečných dvanásť hodín a neželala by som ho nikomu. Počas môjho pôrodu vedľa mňa porodili ďalšie štyri ženy, ktoré som počula, ktorým som závidela, že to majú za sebou. V istom momente sa pôrod zastavil a vyzeralo to, že to proste nepôjde. Prvýkrát som zažila taký obrovský pocit zúfalstva, že s ním prišlo ,zmierenie s tým najhorším‘. Proste príde myšlienka ,prosím, len nech sa to rýchlo skončí‘ a potom sa pozrieš vedľa seba a vidíš totálne zúfalstvo na tvári muža, ktorého miluješ viac než seba a ktorý vidí, že si to vzdala.“

Utrpenie sa neskončilo

Keď sa ťažký pôrod napokon skončil po dvanástich hodinách, speváčke veľmi odľahlo. Lenže nie nadlho… „Netušila som, že príde ďalšia komplikácia a v deň prepustenia ma budú znova šiť. S kolegyňou, čo bola s nami na izbe, sme sa smiali (v mojom prípade skôr smiech cez slzy), že ja som vychytala ozaj všetko zlé, čo sa môže stať.“ Opäť hospitalizovaná Ani to však nebol koniec problémov: „Po prepustení som mala doma bolesti a komplikácie, ktoré sa mi nezdali, tak som sa vybrala na kontrolu a zistili mi alergiu na šicí materiál, čo spôsobilo otvorenie celej popôrodnej rany. Ani nie po šiestich dňoch som sa vrátila do nemocnice, kde ma v anestézii operovali a zošívali tretíkrát. Bolo ťažké prijať ten fakt, že už si v tom, že si prežila všetku bolesť sveta a už bude len lepšie a máš si zrazu prežiť ďalšiu bolesť.“ Navyše ju trápilo aj to, že maličké novorodeniatko ostalo doma bez mamy.

„Ešte že máme toho najlepšieho tatina na svete, ktorý sa o neho stará od prvého dňa, čo sme doma, keďže ja som bola totálne nevládna. Kŕmi, prebaľuje, kúpka a ja mu prakticky len trocha vypomáham. Nemohla som si želať lepšieho muža, väčšiu oporu,“ vychválila svoju lásku. Speváčkin snúbenec Tony je jej teda veľkou oporou, presne ako sľuboval. V minulosti sa nám priznal, že najradšej by to dieťatko vynosil on, aby ušetril svoju lásku. O to viac ho musí trápiť, čo všetko si musela Mamba vytrpieť.

V núdzovom režime

Našťastie, Manolo aj mamička už sú v poriadku. Na rozhovor sa však ešte necíti. Čo prežíva, vysvetlila na Instagrame: „Určite ste si všimli, že nepostujem, neodpisujem, ani nedvíham telefón. Myslím, že je to v rámci daných udalostí pochopiteľné. Chvíľu to tak asi ešte bude, kým sa dám zdravotne do poriadku a hlavne na prvom mieste je môj syn a až potom budem riešiť sociálne siete, pracovné záležitosti a všetko ostatné. Takže týmto chcem dať takto kolektívne všetkým vedieť, že sme v ,uzavretom núdzovom režime‘ a, prosím, rešpektujte toto obdobie, ktoré patrí teraz len nám,“ napísala Dáša. A my im budeme držať palce, aby mali už len krásne a pokojné rodičovstvo.

Fakt mala smolu

Aj podľa lekárov, utrpenia, ktorými si Mamba prešla na pôrodnej sále, nie sú obvyklé. Oslovili sme aj odborníka, gynekológa a pôrodníka Jozefa Španku, či sa takéto popôrodné komplikácie stávajú často. „Ak rodičke naozaj diagnostikovali alergiu na šicí materiál, je to veľmi vzácne a zriedkavé. Je dôležité rozlíšiť, či v rane nie je náhodou zápal, pretože ten je, naopak, veľmi častý. Ale ak išlo naozaj o alergiu, tak je to ojedinelé,“ vyjadril sa pre Šarm.

Autor: RED