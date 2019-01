Spevák Ed Sheeran prepustil svojho bodyguarda. Dôvod vás pobaví

Vo svojich memoároch priznal, že prespával v oblúku pred Buckinghamským palácom, v ktorom je teplovodné potrubie. Aj takto sa v sedemnástich začínala hudobná kariéra Eda Sheerana (27). I preto sa dnes vraj trochu hanbí, keď sa stretne s britskou kráľovnou, ktorej vraj vždy pri vliezaní do potrubia videl do okien.

Raketová kariéra

Keď vydal debut, všimol si ho nielen Elton John, ale aj silná nahrávacia spoločnosť a boli z toho platinové ocenenia, milióny predaných nosičov a úspech už nešlo zastaviť. Dnes Ed Sheeran vypredáva svoje koncerty do pár sekúnd po spustení predaja lístkov, získava mnohé hudobné ceny a miluje ho celý svet. Podľa mnohých výskumov sa dokonca aj vďaka nemu zvýšila popularita červenovlasých mužov na svete. Vytvoril tiež nový rekord denného zárobku počas turné – 134-tisíc dolárov denne. Hneď som si to šupla do kalkulačky – 118-tisíc eur... Celkovo mu pribudlo na konto pol miliardy dolárov. Za Edom v rebríčku vlaňajších zárobkov skončila speváčka Taylor Swift (29), ktorá zarobila o tretinu menej a po nej nasledujú Beyoncé (37) a Jay-Z (49). Na ďalších priečkach sa postupne umiestnili Bruno Mars (33), ktorý si však Eda so žartu objednal na svoju narodeninovú párty, ďalej speváčka Pink (39), Justin Timberlake (37) a kapely U2 a Rolling Stones.

Za všetkým hľadaj ženu

Jeho kariéra a popularita sa rozbehli natoľko, že si Ed pred dvoma rokmi dovolil ,,vybrať si voľno“ od novej tvorby. Verejnosť a fanúšikovia sa až neskôr dozvedeli, že za tým stála žena a láska, jeho vyvolená, známa hokejová hráčka Cherry Seabornová (26), s ktorou sa Ed poznal už zo školy a opäť sa dali dokopy v roku 2015. Cherry si vzala voľno s ním a celý rok sa venovali sami sebe a upevňovali vzťah. To sa im zrejme podarilo, keďže sa Cherry neskôr presťahovala z New Yorku, kde dovtedy žila a pracovala, späť do Londýna za Edom. Keď vlani na Silvestra oznámil, že sa s Cherry zasnúbili, zlomil síce milióny zaľúbených sŕdc po celom svete, ale väčšina to tomuto sympatickému páru určite dopriala.

Urobili to tajne

Keďže ani jeden z nich si nepotrpí zdieľať až príliš súkromné veci s celým svetom, nenasledovala žiadna okázalá svadba. Svoje „áno“ si povedali na prísne tajnom sobáši o niekoľko mesiacov neskôr. Napriek sláve Ed zostáva normálnym chlapcom „od vedľa“, váži si každého jedného fanúšika a miluje svoju manželku. Keď sa ho v istej relácii pýtali, či niekedy nepochyboval o svojej láske k nej a o manželstve, do svojím typickým milým a skromným úsmevom odvetil: „Myslím si, že ak vstúpite do dlhodobého vzťahu a máte pochybnosti, nemali by ste byť v dlhodobom vzťahu.“ Svoju lásku k Cherry a spokojnosť dokonca pretavil do celej svojej tvorby a najmä do svojich najznámejších piesní, ako sú Perfect či Shape Of You.

Robí si z Eda žarty

Ed je nielen úžasný spevák, skladateľ, hudobník, manžel, ale dokonca i zamestnávateľ. Vymenil len jedného svojho zamestnanca, bodygarda. Dôvod bol pre niekoho zrejme zarážajúci, ale Edovi vraj nevyhovovalo, že človek, s ktorým musí tráviť najviac času, nemá zmysel pre humor. A spravil dobre. Dôkazom je Kevin Myers, ktorý je nielen Edov nový bodygard a priateľ, ale aj hviezda sociálnych sietí. Jeho konto na sociálnej sieti má k dnešnému dňu skoro milión sledovateľov a Kevin s veľkou obľubou pridáva fotky z bežného života, na ktorých si robí žarty nielen zo seba, ale aj zo svojho stále usmiateho zamestnávateľa Eda. Z každého pridaného príspevku cítiť, že títo dvaja si rozumejú a majú sa radi.

Posledné svetové turné?

Aj keby už Ed Sheeran nikdy nezložil nový singel, či neodspieval jediný koncert, nemusel by už nikdy nič robiť. Pri svojej skromnosti, ktorou je známy, by z jeho doterajších zárobkov vyžili ešte mnohé generácie jeho potomkov. Možno aj preto sa Ed v jednom z rozhovorov po svadbe zmienil, že ak sa mu narodí dieťa, prestane na istý čas koncertovať a bude sa venovať len rodine.

Zatiaľ však žiadne dieťa a ani tehotenstvo oficiálne neohlásil a tak má na tento rok naplánované ďalšie koncertné turné po celom svete. Fanúšikovia zo Slovenska majú na výber dva koncerty začiatkom júla v Prahe, alebo koncert na známom budapeštianskom festivale Sziget v auguste. A keďže si nemôžeme byť istí, či sa z Eda čoskoro nestane dokonalý otec rodiny, tak by sme si určite nemali nechať ujsť tento úžasný hudobný zážitok a vybrať si jeden z naplánovaných koncertov v blízkom okolí.