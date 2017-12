Martin Chodúr opísal ako to vyzerá, keď je muž na materskej dovolenke. Neuveríte, ktorú povinnosť najviac miluje!

Jeden z najvýraznejších víťazov SuperStar je už takmer dva roky otcom. S partnerkou Ivonou Selníkovou (44), ktorá je o šestnásť rokov staršia, majú syna Martinka. V tom, či mu doprajú ešte súrodenca, majú jasno: „Nie. Určite neplánujeme ďalšie dieťa. Martinka si naplno užívame a to nám stačí,“ vraví spevák na margo ďalšieho potomka.

Materské fifty-fifty

Kto z dvojice sa o dieťa stará viac? Zaneprázdnený spevák alebo vyťažená finančná riaditeľka prosperujúcej firmy? „Hoci oficiálne nie sme na materskej ani jeden, v skutočnosti akoby sme na nej boli obaja. Staráme sa raz ja a raz priateľka podľa rozloženia pracovných povinností. Keby sme mali mať ďalšie dieťa, nevedeli by sme si ho už tak vychutnať a časovo by sme to týmto štýlom nezvládali,“ konštatuje Martin. Priznáva, že už teraz sú chvíle, keď musia pomôcť starké, lebo opatrovateľky odmietajú. „Babky pomôžu, ak je to nutné, ale pestúnku si neviem predstaviť. Vždy to bude cudzí človek a nám by unikal čas, ktorý by sme mohli byť s malým a viac sa zbližovať a spoznávať.“

Milovník žehličky

Partnera ako Martin by asi prijala každá žena. Vraj nemá problém takmer so žiadnou prácou v domácnosti a už vôbec nie so starostlivosťou o syna. Je jednoznačne za to, aby muži pomáhali svojim polovičkám s dieťaťom už od prvých hodín po narodení. „Je to veľká výhoda, pretože sa naučíte jemne narábať s krehkým dieťaťom a rýchlo padnú zábrany a strach. Ja som už po chvíli nemal problém s ničím. Sám som syna kúpal, prebaľoval a staral sa, kým partnerka po pôrode oddychovala. A vydržalo mi to doteraz,“ chváli sa. Bez problémov vraj zvláda aj domáce práce: „Varím takmer len ja a milujem to. Ďalšou mojou, dá sa povedať, záľubou, je žehlenie košieľ. Baví ma to,“ šokuje. Iba na žehlenie Ivoniných šiat si väčšinou netrúfa. Dámske oblečenie je preňho príliš zložito ušité.

Zmätok názorov

Martin priznáva, že si prečítal aj zopár kníh o výchove dieťaťa. „Človek si rád dá poradiť. Horšie je, že jeden názor často vyvracia druhý, preto je asi najlepšie riadiť sa vlastným rozumom a citom,“ konštatuje. Martin netají, že občas nostalgicky spomína na časy, keď malý Martinko ešte nebol na svete a on sa mohol hodiny venovať hudbe.

Dnes stačí, že syn zakričí alebo sa nejako pripomenie a je mu jasné, že je čas dať si pauzu a venovať sa dieťaťu. Syn ho však od práce nielen odvádza, ale aj motivuje. „Mám kopu známych, ktorí cestujú po celom svete a hľadajú námety. V skutočnosti nepoznajú ani vlastnú záhradu. Ja tam pustím malého a on vždy objaví niečo nové, čo by som si ja ani nevšimol. Keď ideme po ulici, stále otáča hlavou a všetko vníma na rozdiel od nás, čo len so sklonenou hlavou civieme do mobilov.“

Bude svadba?

To, či jeho malý syn zdedil po ňom talent, si ešte netrúfa tvrdiť, ale vraj má dobrý rytmus. „Vidím, ako si rukou vyťukáva, keď ide nejaká hudba, a na rýchle pesničky rád tancuje. To je jeho,“ uzavrel pyšný otec, ktorý je však ešte stále slobodný muž. Nie je načase to zmeniť? Vraj áno, s Ivou svadbu určite plánujú, len na ňu akosi stále nie je čas.

