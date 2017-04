Spevák Tomáš Bezdeda s lopatou v ruke. Tak toto si robil v Amerike?!

Bývalý superstarista je momentálne poriadne vyťažený účinkovaním v šou Tvoja tvár znie povedome. To, že Markíze kývol na ponuku, neľutuje, priznáva však, že je to drina. Počas únavných tréningov si často spomenie na to, ako mu bolo pred pár týždňami skvele. Tomáš si užil dva mesiace v Amerike, kde sa mu o strechu nad hlavou a program postaral strýko, ktorý už roky žije v Kalifornii.

Žiadne vylihovanie

Na dni strávené za veľkou mlákou spomína Tomáš s nostalgiou. Nebola to obyčajná dovolenka, kde by vylihoval na pláži. „So strýkom sme si užili San Diego, Los Angeles, dokonca sa mi podarilo spojiť s Majom Gáboríkom a dal mi lístky na NHL. Keďže aj ja sa roky venujem hokeju, bol to fakt zážitok,“ opisuje nadšene.

Zažil výstrely

Strýko ho zaviedol aj za boháčom, ktorý vlastní obrovské bane. „Dohodol, že sme mohli prísť a vlastnoručne si nájsť nejaké minerály. Spravili výstrel, teda výsun pôdy, a tie, čo sme našli, sme si mohli vziať,“ vysvetľuje a pyšne dodáva, že toho našiel viac, ale teší sa hlavne z akvamarínu. „Zatiaľ mám kamene odložené v Amerike, pretože sa tam ešte chystám, ale keď si ich vezmem, určite z nich urobím nejaký šperk,“ plánuje nadšene.

Patriot

Keďže Tomáš sa pri slove Amerika doslova rozplýval, zaujímalo nás, či by tam chcel žiť a spievať. „Je tam super, ale ja milujem Slovensko. Myslím, že s výnimkou niektorých maličkostí je nám tu dobre. Tam je všetkého veľmi veľa. V prvom momente sú všetci očarení, ale fungovať tam nie je jednoduché. Ak nemáš dobrý džob, si na ulici. Možno sa niekomu pošťastí, ale väčšina cudzincov tam má aj dve, tri práce, aby slušne žili.“

Bude z neho znalec? Tomáš netají, že aj doma často dostáva otázky, čo vlastne živí jeho, keď nemá veľké koncerty ani komerčné vystúpenia. „Niekto sa tomu diví, ale naozaj ma už trinásť rokov živí spev. Mám kapelu a máme dosť ponúk. Sú to viac-menej mestské akcie, slávnosti, jarmoky a podobné podujatia,“ prezrádza Tomáš, ktorý má vyštudovanú ekonomiku a doplnil si ju znalectvom. „Pravda, napadla mi myšlienka, že by som skúsil robiť znalecké posudky, ale to si ešte musím premyslieť,“ uzatvára s úsmevom.

