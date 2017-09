Špinavé plienky, sexuálny život v osemdesiatke a varešky, týmito témami žijú v súkromí filmové hviezdy

Ako bežní turisti si to ulicami aj kanálmi mesta „štradovali“ napríklad manželia Penelope Cruzová (43) a Javier Bardem (48). Evidentne sa ani po siedmich rokoch nenabažili jeden druhého, a to pritom spoločne aj pracujú. V Benátkach predstavili film o drogovom kráľovi Escobarovi, kde hrajú milencov. Penelope si však Taliansko ešte užije. Pracuje totiž na snímke o zavraždenom návrhárovi Versacem, kde hrá jeho blond sestru Donatellu. Teda, komu toto obsadenie napadlo? Isté je, že tvorcovia filmu vidia asi módnu návrhárku dosť zidealizovane!

Krásna gazdinka

Benátky zažili aj veľký comeback. Do šoubiznisu sa po štvorročnej pauze vracia Michelle Pfeifferová (59). Rozhodla sa totiž byť načas ženou v domácnosti a venovať sa iba synovi a adoptívnej dcérke. Zdá sa však, že vareška ju definitívne omrzela, lebo v najbližšom čase ju uvidíme až v piatich nových filmoch! Fanúšikov Michelle potešila ešte jedna vec. Hoci ju nedávno kritizovali pre nevydarené plastiky, zdá sa, že všetko už sadlo tam, kam má, a herečka aj rok pred šesťdesiatkou stále patrí na zoznam najkrajších žien sveta.

Aj prebaľujem!

Michelle s domácnosťou končí, hollywoodsky sympaťák George Clooney (56) s ňou začína. V Benátkach, kam prišiel s krásnou ženou Amal (39) a trojmesačnými dvojčatami, bez rozpakov rozprával, ako mu neprekáža detský plač, špinavé plienky ani posmešky priateľov, keď ho vidia prebaľovať. Prezradil aj to, aký to bol šok, keď sa s Amal dozvedeli, že deti budú dve. Najmä, keď ich nepočali pomocou hormónov, ale prirodzenou cestou.

Uvidíme, či nadšený tatko nepresvedčí ženu ešte na ďalšieho potomka. Amal to síce razantne popiera, vraj je už stará, ale ktovie, či nepodľahne čaru mesta, kde sa pred troma rokmi vydávala. Hlavne, keď ju tehotenstvo vôbec nezdevastovalo. Tri mesiace po pôrode je štíhla ako prútik a poruke má pestúnku, takže si s manželom užívali spoločenský život aj romantickú plavbu, ako keď boli bezdetní. A jej muž o nej s nadšením tvrdí, že zvládne toho toľko ako olympijský atlét. No a s plienkami by jej pomohol…

Sexuálne spomienky

Kým Clooneyovci si sex zrejme užívali, iní naň spomínali. Teda aspoň na ten filmový, pretože Jane Fondová (79) zdôraznila, že jej súkromný sexuálny život sa vekom len zlepšuje. Robert Redford (81) si síce povzdychol, že on ho už teda veľa nemá, zato vo filme si ho užíva. Práve s Jane, v ich novom filme Naše duše v noci. Diva ho pochvaľovala, že úžasne bozkáva, takže ju to s ním bavilo rovnako, ako keď mali dvadsať a hrali mladomanželov vo filme Bosé nohy v parku.



