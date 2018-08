Bývalá učiteľka sexu Belohorcová valcuje Ameriku: Toto je podľa nej zlatá baňa!

Blondínka nikdy netajila, že začiatky v slnečnom Miami neboli jednoduché. Jej manžel Vlasta Hájek začínal s rekonštrukciami bytov, neskôr sa pustil do obchodovania na burze. Rodinu chce teraz uživiť novým biznisom.

Luxusný auto biznis

Vlastovi boli autá odjakživa blízke, už po Prahe sa prevážal vo Ferrari a amatérsky pretekal na okruhoch aj v Amerike. V posledných dňoch Zuzana na svoje konto na sociálnej sieti pridáva fotky s luxusnými autami – raz sa vezie v Rolls Royce, na druhý deň vo Ferrari či Lamborghini. Vyzerá to, že poriadne rozšírili rodinný vozový park. „Nie, sú to autá z firmy, ktorú práve rozbiehame. Vlasta s naším susedom a blízkym rodinným priateľom otvárajú požičovňu tu na South Beach,“ vysvetľuje Zuzka v ich novom priestore na lukratívnej adrese.

Vlasta ju dopĺňa: „Sme najväčšia požičovňa exkluzívnych áut typu exotic a luxury. Nikto na Floride nemá v databáze napríklad dvadsať áut značky Rolls Royce, pätnásť Ferrari alebo Lamborghini. Navyše každá požičovňa ich požičiava za tisícpäťsto dolárov na deň a my za šesťsto, takže tým totálne zlikvidujeme konkurenciu, celý trh. Máme navrch nielen množstvom exkluzívnych áut, ale aj cenou. No hlavná devíza je, že my kupujeme a predávame autá online,“ prezrádza.

Veľké plány

Manžel exmoderátorky erotických relácií sa rozhodol využiť Zuzanin sexepíl aj v novom biznise. „Zuzinka a Pitbull sú našimi tvárami a, samozrejme, ona si vyváža ,prdelku‘ každý deň, v akom aute sa jej zachce. Ale vraví, že jej je to jedno, auto ako auto. No mne to jedno nie je,“ smeje sa Vlasta. So spoločníkom majú v pláne otvoriť ďalšie obchody, neskôr sa chcú posunúť aj do Orlanda, Palm Beach, v pláne je Las Vegas, Hollywood, New York. „Všade budeme na najlepších uliciach,“ uzatvára plány Vlasta.