Spoznali by ste v tejto nevkusnej tučnej dáme bývalý sexsymbol? Takto Angeliku zničili muži

Uhádli ste, kto je tá korpulentná dáma, ktorá si podáva ruku s monackou kňažnou? Áno, je to legendárna markíza anjelov Michèle Mercier. Na druhej strane, na to, že 1. januára oslávila osemdesiatku, nevyzerá najhoršie. Navyše to, že s Angelikou už nemá veľa spoločného, jej neprekáža. Svoju najslávnejšiu rolu časom znenávidela, hoci ju vyfúkla Catherine Deneuveovej či Brigitte Bardotovej.

Zatrpknutá

To, že rolu získala práve ona, sa totiž ukázalo ako prekliatie. Nikdy sa nevymanila z jej tieňa. Hoci nakrútila ďalších päťdesiat filmov, od sedemdesiatych rokov ju už všetci brali len ako zapadajúcu hviezdu a spomínali iba na gýčovitú Angeliku. Nečudo, že memoáre, ktoré herečka napísala, prekypujú horkosťou. Svoj podiel na tom majú aj muži, ktorým išlo hlavne o to, že žijú s predstaviteľkou Angeliky.

Nanič chlapi

Michèle na staré kolená zostala sama a bezdetná. Jej prvý muž skončil ako duševne chorý alkoholik, dokonca sa ju údajne pokúsil zavraždiť. Keď videl, že ho chce opustiť, pokazil brzdy na aute, ktoré ju malo viezť z nakrúcania. Ďalší partner bol patologický žiarlivec, ktorý chcel byť pri nakrúcaní každej posteľovej scény. A tretí po dvanástich rokoch utiekol aj s jej šperkami. Najviac ju však dorazil filmový Joffrey. Keď totiž Robert Hossein naštudoval v deväťdesiatych rokoch Angeliku v divadle, na Michèle sa vykašľal a dal prednosť mladej herečke. Sám si však de Peyraca zahral s veľkým gustom.

Iný pohľad

Oveľa lepšie skončila česká herečka Jiřina Švormová, ktorá Angelike v Československu prepožičala hlas. Hoci má o tri roky viac než Francúzka, je štíhla a vyzerá skvele. To, že tiež nemala deti, jej neprekáža a užíva si život s mužom mladším o osemnásť rokov. Pritom aj ju si všetci spájajú hlavne s Angelikou. Ona to však spracovala. „Bol to krásny dabing a jeden čas mi dokonca niektorí páni hovorili, že im Angeliku trochu pripomínam,“ spomína pani Jiřina na hriešnu markízu s úsmevom.