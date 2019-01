Šteklivé FOTO: Koho Silvia Kucherenko dráždi? Najprv zadok a teraz...

Silvia Kucherenko nikdy nepatrila k cudným kráskam, ktoré by boli zahalené od hlavy po päty, no ako oznámila rozvod, pritvrdila. Provokuje, natáča sa vo zvodných pózach a na dovolenke v Thajsku, kde jej robí spoločnosť syn, sestra a švagor, už nemá zábrany. Pošuškáva sa, že Silvia vie veľmi dobre čo robí a je to jej taktika k uloveniu ďalšieho zámožného chlapa. Aká je však pravda, vie len ona sama.

Provokuje

Brunetka, ktorá oddychuje na Koh Samui vo vile Borisa Kollára, denne vystavuje na obdiv ideálne krivky a otŕča svoje pozadie jedna radosť. Nie je sa čomu čudovať, že jej denne chodia sexuálne návrhy od mužov, pozvania na večeru či iné provokácie. Silvia dráždi tiež a okrem spomínaného pozadia už ukazuje aj svoje plasticky vylepšené prsia v letmo zapnutom župane a s líčením, akoby smerovala na Ples v opere. Či jej taktika v love pána Božského týmto smerom vyjde, ukáže až čas...