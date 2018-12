Strata panictva, kolaps, útek a oklamaný moslim. Aj tomuto ročníku Farmy sa podarilo šokovať!

Po dlhých štrnástich týždňoch dospela v poradí desiata Farma konečne do veľkolepého finále. Po prvý raz v histórii projektu malo až trojnásobné obsadenie. Ale bez celebrít, tie už boli všetky doma, takže do farmárskej arény proti sebe nastúpili Peter Harezník, Dominik Porubský a Milan Vysokai. Trojica najzdatnejších bojovníkov, ktorí zvládli všetky úskalia drsnej reality šou, sa stretla v záverečnom dueli a ten určil nového kráľa Farmy. Titul a šek na rozprávkovú sumu 75 000 eur nakoniec po tuhom boji pred zrakmi ostatných farmárov získal Dominik Porubský (20). Viac než finále však divákom Farmy určite zostanú v pamäti celkom iné okamihy. Pripomeňme si, čím tohtoročná reality šou šokovala.

Na úteku

Mamina osemmesačného chlapca Lenka Horníková sa prihlásila do šou, aby sa za týždeň zviditeľnila. Presne toľko totiž Lenka vydržala na statku s cudzími ľuďmi. Pritom výhrou si chcela zabezpečiť vlastné bývanie a lepší život pre syna, aby nežil v chudobe ako ona.

Boja sa však vzdala skôr, ako sa začal. Jej spolusúťažiaca Miša si ju vybrala do duelu, ale temperamentná Lenka urobila, čo nikto nečakal. Tesne pred súbojom zmizla z duelantskej chatky a ohrozila tak nakrúcanie. Riadne vystrašila celý tím, ktorý sa pustil do pátrania. Nešťastnú Lenku nakoniec našli v lese, ale v súťaži už pokračovať nemohla. Zdá sa, že pocit viny, že je bez dieťaťa, bol silnejší ako túžba po lepšom živote.

Až po uši

Keď sa na Farme dali dokopy, väčšina farmárov si myslela, že je to iba divadielko pred kamerami. Mišo Gajdošech však tvrdí, že s Líviou Chvostíkovou nič nehrali a naozaj si rozumeli z každej stránky. Všetci boli zvedaví, či im to vydrží aj po skončení nakrúcania, ostatní farmári sa totiž netajili tým, že lásku im neprajú. A neprajníci zvíťazili – nežné bozky a dotyky Lívie a Miša sú už minulosťou.

Zbohom panictvo

Najmladší farmár a víťaz Dominik sa zahľadel do Mišky Štefánikovej a po prvých nesmelých dotykoch, ktoré občas zachytila aj kamera, sa obaja rozhodli postúpiť o level vyššie.

Po žúre, kde dostali alkohol, obaja odhodili zábrany a hneď v úvodnom týždni sa na Farme uskutočnil prvý sex! Pikantériou je, že Dominik prišiel na Farmu ako panic a pred kolegami tento fakt neskrýval.

Hoci mala Miša spočiatku obavy, či robia správny krok, nakoniec skončili v objatí v niektorom zo zapadnutých kútov statku, kam objektív kamery nedovidel. Zvuk z osobných portov však fungoval! Po chvíli si to rozvášnení farmári asi uvedomili a nakoniec odložili aj mikrofóny a odpojili sa od „sveta“.

Dokaličený

Imro Zambo opúšťal Farmu v krutých bolestiach. Počas duelu ho seklo v chrbtici a sanitka ho hneď odviezla do nemocnice. Nasledoval kolotoč vyšetrení, liečba a rehabilitácia. Dokonca absolvoval aj akupunktúru. Teraz je opäť v poriadku, no na Farmu by sa už nevrátil. Drsnú reality šou si chcel vyskúšať, aby si otestoval svoje teoretické znalosti v praxi. Chcel sa zdokonaliť, aby získané skúsenosti mohol využiť na vlastnom hospodárstve.

Nezaprel sa

Robo Mikla sa preslávil pred desiatimi rokmi vďaka Superstar, ale potom sa z médií vytratil. Znova na seba upozornil až teraz na Farme. Celý čas, ktorý tam strávil, sa vyhýbal konfliktom, jeho záver na statku bol však plný kriku a vulgarizmov. Súper Michal si pri dueli zranil ruku a nemohol pokračovať. Všetko sa zastavilo, Michal žiadal hodinový odklad, kým sa dá do poriadku. Roker mu chcel darovať život, že dobrovoľne vypadne a pôjde domov skladať nové piesne.

Evelyn však zdržovala, podľa Roba čakala na pokyn od réžie a zrazu oznámila, že obaja sa vracajú. Nepáčilo sa mu to, lebo to bolo proti pravidlám – jeden musí vypadnúť a basta! Hoci ho prehovárali, nech neodchádza, trval na odchode. Už padali aj hlasné nadávky, keď mu nakoniec vytočená Evelyn povedala, tak si choď!