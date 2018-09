Striktná výchova Jara Slávika: TOTO synom vo svojej prítomnosti zatiaľ nedovolí!

Moderátor, neúspešný kandidát do parlamentu, ale aj muž, ktorý si vyskúšal, aké je to hrať v gay porne, Jaro Slávik (44), je už pár rokov súčasťou šou Česko Slovensko má talent. V porotcovskom kresle pôsobí často nadradeným dojmom, čo súťažiacim nie je príjemné. Obávaný kat asi zabúda na to, že aj on stál kedysi na druhej strane, navyše veľa súťažiacich by mu mohlo byť deťmi. O tých svojich verejne veľa nerozpráva a to isté platí aj v prípade jeho manželky Andrey. Nám sa však podarilo čo-to z jeho súkromia poodhaliť.

Má prehrešky

Počas leta toho s rodinou zažil Jaro Slávik naozaj dosť, o čom svedčia aj jeho dovolenkové destinácie. „Boli sme v Indonézii a na Lanzarote, kde chodíme pravidelne,“ prezradil nám Slávik, ktorý okrem Talentu pracuje aj na televíznom projekte Gurmáni ulice, kde ukazuje, aké rôzne podoby môže mať street food. „Skrátka sa tak bavíme!“ hovorí na margo svojich pracovných aktivít.

Čo sa týka jedla, porotca sa netají tým, že kedysi patril k ľuďom, ktorí striktne dodržiavali jedálny lístok. S pribúdajúcim vekom je to však pre neho problém. „Objavil som čaro briošiek, kakaa, čokolád, zmrzlín, cestovín a pizze,“ bonzuje na seba s tým, že kvôli týmto dobrotám musí pridať o to viac pohybu, aby sa nezačal guľatiť. Preto denne športuje. Behá, bicykluje, hrá basketbal či boxuje.

Chlapská trojka

Sekundujú mu pri tom aj jeho dvaja synovia Samuel (19) a Daniel (15)? „Užívam si s nimi každú voľnú chvíľu a dávajú mi veľmi veľa. Myslím, že viac ako ja im,“ priznáva. V akom zmysle? „Upozorňujú ma na nové filmy a knihy. Mladší je zase dobrý v komiksovom sektore, čiže mám veľa nových podnetov. Sme skrátka super parťáci. Keďže som sa kvôli nim vrátil pred rokmi zo zahraničia, máme veľmi dobrý vzťah a bol som pri nich v ich najcitlivejšom veku.“ Chlapská trojka je na jednej vlne, aj čo sa týka hudobného vkusu, a hoci so starším synom občas vybehne aj na nejaký koncert, spoločné pivo si neužijú. „To určite nie, v tomto som striktný!“