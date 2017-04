Štvrtá svadba?! Speváčka s najkrajším zadkom vraj od nej už nie je ďaleko

Jennifer, ktorá je po uši zamilovaná do Alexa Rodrigueza (41), intenzívne pracuje na zbližovaní oboch rodín. Bývalá hviezda bejzbalu hráč má dve dcéry, ktoré sa už zoznámili s jej dvojčatami Maximilianom Davidom a Emme Maribel (9).

Deti si vraj porozumeli. Nemenej dôležité je aj to, že si Alex sadol so svojou budúcou svokrou Guadalupe aj švagrinou, novinárkou Lyndou (45). Jennifer je zasa nadšená z Alexovej sestry. Uvidíme ju teda ešte v bielom? Je možné, že áno. Trikrát rozvedená speváčka a herečka proti sobášom nič nemá.

Má výhodu

Snáď im to vydrží. Predtým, ako sa Jennifer svojho času dala dokopy so svojím posledným manželom Marcom Anthonym, rozišla sa s hercom Benom Affleckom. O ich rozchode napísala pieseň: "Je to špeciálna skladba, ktorá hovorí o tom, ako sa niekedy domnievame, že sa situácia v živote vyvinie nejakým spôsobom, ale nakoniec je všetko inak. Je to ťažké, ale taký je život.“ Veru tak, to ešte netušila, že sa bude raz ťahať o svoje dvojičky a či bude randiť s o dvadsať rokov mladším tanečníkom Casperom Smartom. Ten si ju tiež získal aj svojím úžasným vzťahom k jej dvojičkám. Rodriguez má ale prednosť - ten si svoje ambície byť otcom už splnil, takže nebude sa cítiť ukrátený o to, že nebude mať s Jennifer deti.

