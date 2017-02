Súťažiaci z folklórnej súťaže: Báli sa, že budú za šašov

Hoci kroje a ľudovky patria k nášmu národu a histórii, vo forme zábavnej šou sa doteraz na obraze neobjavili. Tvorcovia projektu sa pohybovali na tenkom ľade, keďže folklór Slováci buď milujú, alebo nenávidia. Odštartovať takýto formát bolo viac než riskantné, keďže nikto si nedovolil predpokladať, ktorá časť Slovákov v rámci folklóru prevláda…

V úspech, paradoxne, neveril ani režisér a scenárista šou Zem spieva Peter Núňez. „Folklór funguje nad moje očakávania. Na začiatku šou som mal odvážne ambície, že ak ju bude pozerať päťstotisíc ľudí, bude to super. Prvú epizódu si však zaplo šesťstotisíc divákov. Ak dnes niekto hovorí, že to bolo jasné, nie je to pravda. Chodil som na porady a viem, že nie každý dúfal v úspech,“ úprimne priznáva režisér, ktorý sa z popularity svojho nového formátu veľmi teší.

Moderátorské esá?

Takisto je nadšený aj zo svojho výberu moderátorov, ktorých si nevie vynachváliť. Staviť na neznáme mená sa podľa neho ukázalo ako šikovný ťah. „Ak sa mi podarilo odštartovať moderátorskú kariéru skupiny S Hudbou Vesmírnou, budem na to doživotne hrdý. Sú to veľmi šikovní ľudia, ktorí urobia veľkú kariéru,“ spieva Núňez ódy na troch začínajúcich moderátorov.

Nevedeli si to predstaviť

Samotní členovia kapely S Hudbou Vesmírnou si účasťou v šou neboli až takí istí. Na ponuku stáť pred kamerami nekývli v sekunde, ale nechali si na to čas. „Iniciatíva a oslovenie prišli z produkcie a veľmi nás to prekvapilo, pretože s folklórom sme nikdy nič spoločné nemali. Nechápali sme to a nevedeli sme si to ani predstaviť. Popravde, ani sme to nepovažovali za reálne. Napokon, keď sme sa nad tým zamysleli a s režisérom sme prebrali podmienky a predstavy, začali sme o tom reálne uvažovať. Nakoniec sme to prijali a šokuje ma, že to má taký úspech,“ spokojne konštatuje nová moderátorská krv a speváčka kapely Dominika Morávková (25).

Mladá mamička

Atraktívna blondínka je síce známejšia divákom ako herečka zo seriálu Divoké kone, no vidno, že sa osvedčila aj ako moderátorka. Hoci zo začiatku mala problém zvyknúť si na mikrofón, teraz to už ako-tak zvláda. Problém je však v inom: „Ako moderátorka aj ako herečka mám trému a stále sa s ňou snažím bojovať. Na druhej strane ma však dokáže naštartovať pozitívnym smerom,“ smeje sa mamička polročnej Amálky, ktorú so sebou bráva aj na nakrúcania. Keď sa však zapne ostrá, malú slečnu v zákulisí stráži babička alebo manžel. „Malá je plnou súčasťou všetkého,“ smeje sa Dominika, ktorá sa úprimne teší, že si popri materskej aj privyrobí. Je lepšie platená práca herečky alebo moderátorky? „Prácou moderátorky si zarobím dosť na to, aby ma stále bavila, aby som ju vedela brať zodpovedne a aby som zároveň spravila maximum pre projekt Zem spieva,“ hovorí.

Stále sa však ona aj jej kolegovia Dano a Marek nepovažujú za moderátorov, ale za začiatočníkov, pre ktorých je Zem spieva obrovská výzva. „Poväčšine na nás boli dobré ohlasy, no našli sa aj také, ktoré boli rozpačité. Pýtali sa: Kto sú tí ľudia? Veď sú neznámi! Samozrejme, nedá sa vyhovieť každému. Ale ako divák som si pozrela odvysielané časti a je veľa situácií, ktoré by sme mohli urobiť lepšie. No snažíme sa byť spontánni a uvidíme, ako to pôjde ďalej,“ dodáva sebakriticky na ich moderátorské trio.

Odrádzalo ich slovo šou

Príležitosť stáť pred kamerou neoceňujú len samotní moderátori, ale aj účinkujúci. Nikoho z nich by ani vo sne nenapadlo že práve s folklórom sa môžu dostať na televízne obrazovky v hlavnom vysielacom čase. „Radi skúšame nové veci a bola to pre nás obrovská príležitosť. Musíme sa však priznať, že aj napriek tomu sme účinkovanie v šou Zem spieva zvažovali. Odrádzalo nás samotné slovo šou, aby naše vystúpenie neskĺzlo do zosmiešnenia. Nechceli sme zo seba urobiť žiadnych šašov, no teraz sa tešíme, že sme do toho išli. Ak sa o niečom rozpráva, je to živé,“ pochvaľuje si Martin Bača, člen folklórneho súboru Hornád z Košíc.

Majú viac ponúk

Ódy na účinkovanie vo folklórnej šou spieva aj súbor Urpín, ktorý sa prebojoval až do semifinálového kola, ktoré sa uskutoční koncom marca. „Hoci sme nevedeli, do čoho ideme, bola to perfektná skúsenosť. I keď je táto forma folklóru prispôsobená televízii a sú tam isté moderné prvky, výsledok bol nad naše očakávania. Po našom účinkovaní v Zem spieva máme viac ponúk na vystúpenia. Tomu sa, samozrejme, tešíme. Folklór vďaka tomu na Slovensku ožíva a má to význam,“ teší sa riaditeľ súboru Urpín z Banskej Bystrice.