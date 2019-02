Svadba Jasminy a Rytmusa! Kto čakal tradičné slovenské čepčenie, mýlil sa

Jasmina Alagič sa po polročnom randení s Rytmusom dočkala minulý rok zásnubného prsteňa. Raper pred ňou pokľakol v bosnianskom meste Tuzla. "Bolo to pre mňa nečakané, Paťo to plánoval dlhšie. Veľmi mu záležalo, aby to bolo dokonalé pre mňa, preto vybral miesto, ktoré milujem," povedala nám Jasmina v novembri. Netajila, že svadbu určite nebudú plánovať roky, termín však ešte vtedy nemali. "Hlavne si chcem užiť všetky fázy - teraz sa teším zo zasnúbenia, potom sa budem tešiť z toho, že budem rozmýšľať nad miestom, nad termínom, potom zo samotnej prípravy. Budem si to šťastie rozkúskovavať, aby trvalo čo najdlhšie," plánovala. Na Vianoce už na sociálnej sieti ohlásili, že je tehotná.

Balkánsko rómska svadba

Jasmina zvykne svojho snúbenca nazývať budúcim bývalým frajerom. O tom, ako si predstavuje sobáš, prehovorila aj v Chart Show, ktorá bola venovaná rómskym vypaľovákom. "Určite to bude taká balkánsko rómska svadba," začala. Vtom došlo k vtipnej situácii, kedy sa ukázalo, že Vladimírovi Kobielskemu je šoubiznis trochu ukradnutý. Skočil totiž Jasmine do reči so slovami: "Ty hovoríš o tom nejako určito." Jasmina na neho pozrela, či si z nej strieľa a opýtala sa: "Ty nevieš, že sa budem vydávať?"

"Ale veď požiadaná už je," zachraňovala situáciu moderátorka Adela.

"Prepáč!" začal sa ospravedlňovať herec a hasiť požiar slovami o tom, že ho to začína až teraz zaujímať ako to tam bude vyzerať a kto bude svedok. Dodal samozrejme: "No blahoželám!"

Viktor Vincze to konečne priznal: Čo sa v skutočnosti stalo na Sajfovej svadbe, keď balil Adelu

Jasmina pokračovala: "Úplne všetko ešte nemáme vymyslené, máme však vymyslenú hudbu, lebo tá je aj pre Paťa aj pre mňa takou prvoradou, aby tam bola zábava. Ale tieto slovenské veci ako je to odčepčovanie, to tam nebude. Je to veľmi dojemné, ja som to videla na svadbe mojej kamarátky, ale seba si v tej pozícii neviem úplne predstaviť. Bolo by to práveže také humorné, takže bude to o tanci, o žúrovaní, o jedení... Také voľné."

Keď sa Adela opýtala na tanec, pri ktorom sa zbierajú peniaze pre novomanželov, Jasmina povedala: "To myslím si, že Paťo sa postará."

Jasmina Šarmu v rozhovore tiež prezradila, že si určite vezme aj Patrikovo priezvisko Vrbovská, ale nevzdá sa ani priezviska svojho otca. "Rodina je pre mňa jednou z najdôležitejších hodnôt v živote. V tej našej sa navzájom podporujeme a milujeme z celého srdca. Nechať si aj priezvisko Alagič je teda pre mňa úplne prirodzené," povedala.