Svadba na spadnutie: Jasmina povie Rytmusovi áno ešte pred pôrodom

Aj keď sa od začiatku svojej lásky netajili túžbou po dieťati a svadobnými plánmi, možno ani sami netušili, ako rýchlo sa všetko zomelie. Na jar praskol ich vzťah a už po pol roku, začiatkom novembra, si v bosnianskej Tuzle, odkiaľ moderátorka pochádza, pokľakol raper s prsteňom.

Mladice a deduškovia: Toto sú páry s obrovským vekovým rozdielom!

Fazuľka pod srdcom

Jasmina nám vtedy v exkluzívnom rozhovore potvrdila, že svadba bude podľa pravidla – do roka a do dňa. „Vo všeobecnosti sa o tom rozprávame, ale myslím, že máme ešte dosť času. Termín ešte nemáme. Hlavne si chcem užiť všetky fázy – teraz sa teším zo zasnúbenia, potom sa budem tešiť z toho, že budem rozmýšľať nad miestom, nad termínom, potom zo samotnej prípravy. Budem si to šťastie rozkuskovávať, aby trvalo čo najdlhšie. Nemyslím, že teraz budem niekoľko rokov zasnúbená,“ povedala nám po žiadosti o ruku.

Dorota Nvotová je pred tretím rozvodom. Nechápe, prečo ju ľudia odsudzujú, veď ona iba...

Ďalšia nádielka šťastia nenechala na seba dlho čakať, dvojica na Štedrý večer prostredníctvom sociálnej siete oznámila radostnú novinu – moderátorka nosí pod srdcom fazuľku, ako nežne ich plod lásky sama nazvala. Ako sme sa dozvedeli od zdroja z ich blízkosti, nadšená dvojica po tomto zistení nebude so sobášom otáľať. „Pôvodne plánovali svadbu na jeseň, ale teraz to zrejme urýchlia, pretože chcú, aby dieťa prišlo do manželského zväzku. Vôbec im neprekáža, čo niektorým tehotným nevestám, že si Jasmina svadbu neužije, lebo nebude môcť piť alkohol. Ani jeden z nich ho totiž vôbec nepije,“ prezradil náš zdroj. Napokon, moderátorka so svojimi balkánsko-maďarskými koreňmi má temperamentu na rozdávanie aj bez potúženia alkoholom.

O opileckú bodku za českými šoubiznisovými škandálmi roku 2018 sa postarala ...

Samé chvály

Po oznámení radostnej novinky čakal Rytmusa chlapský boj – boxerský súboj s českým raperom Marpom, na ktorý sa pripravoval celý rok a musel oželieť aj vianočné prejedanie, aby si udržal formu. Aj keď bolo vopred jasné, že proti súperovi mladšiemu o osem rokov nemá Rytmus bez boxerskej minulosti a s jeho povahou nebitkára veľkú šancu na víťazstvo, po zápase sa na jeho účinkovanie v ringu zosypali samé chvály a rešpekt, ako náročný súboj zvládol. Pochopiteľne, na mieste súboja nechýbala ani jeho tehotná snúbenica, ktorej robil spoločnosť módny návrhár Milan Švingál. Ten ju na celebritný zápas nastajloval a okrem jej rodiny jej bol oporou počas toho, ako to Rytmus viackrát schytal.

Spomínate si na Pročkové bláznivé obnažovanie? Objavili sme jeho retro zábery

Stúpol v jej očiach

Prečo však pri Jasmine chýbal jej otec, bývalý boxer? Ako sme sa dozvedeli od blízkych dvojice, kombinácia boxera s jeho horúcou bosnianskou krvou by mohla narobiť na mieste činu šarapatu. „Nešiel do Prahy, pretože je výbušný, a keby videl neférový zákrok alebo nespravodlivé rozhodnutie rozhodcov, bol by vďaka temperamentu schopný skočiť priamo do ringu,“ okomentoval to človek z okolia páru. Napriek tomu, že podľa očakávaní Rytmus so skúseným súperom prehral, zaslúžil si aj od hejterov obdiv za to, že vydržal až šesť kôl a dokonca tri odpočítavania. „Som najšťastnejšia žena na svete a tak veľmi hrdá, že to slovami neopíšem… si neuveriteľný bojovník! Zápas dopadol výborne a priznám sa, že minimálne ja za seba môžem povedať, že po tomto všetkom naozaj takého frajera, ako si ty, nepoznám. Milujem ťa, manžel môj budúci, a ďakujeme za zážitok,“ znelo vyjadrenie šťastnej Jasminy.

Vianočná dráma na lodi: Zuzana Belohorcová zažila boj o život

Okradnutá! Soňa Müllerová sa stala obeťou kabelkového zlodeja

Herca zastavili policajti a ihneď prišiel o vodičák! Aj keď nafúkal, obhajuje sa a ...