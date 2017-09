Sväťo Malachovský sa poistil. Vyhľadal až dve psychologičky

Herec Sväťo Malachovský (42) si toto leto nedoprial žiadnu dovolenku. Napriek tomu, že sa vrhol do nového televízneho projektu a snaží sa byť dobrým otcom na dvoch frontoch, pôsobí veľmi sviežo. Z veľkej časti za to určite môže aj fakt, že zhodil pekných pár kíl.

O koľko ste ľahší?

Zo 132 kilogramov som za menej ako dva mesiace zišiel na 107. Ešte mám pred sebou desať kíl, nech sa dostanem k cieľovej váhe.

Už ste vraj držali aj vodovú diétu...Tentoraz sa vám to ako podarilo?

Nebola to vodová diéta, bola to dvojtýždňová očista, počas ktorej som pil iba vodu. Teraz za to môže vlastne maskérka Blanka, s ktorou spolupracujem na výrobe relácie Super Karaoke. Nakrúcame ju už od mája. Dala na mňa tip v istej nemenovanej klinike, ktorá ma zaradila do programu chudnutia.

Keď mi odtiaľ zavolali, rozhodol som sa, že to skúsim. Dodržiavam ich systém stravovania a zatiaľ to ide veľmi dobre a rýchlo. A podstatné je, že nehladujem. Jem veľa zeleniny, kuracie mäso, proteínové šejky a som pod kontrolou lekárov. Vyhovuje mi to a cítim sa výborne.

Zaužívané klišé je, že zamilovaný muž chudne aj kvôli novej, mladšej partnerke...

Už som počul veľa verzií na margo môjho chudnutia. Pýtali sa ma aj to, či nie som chorý. Nie, nie je v tom ani mladšia partnerka a, vďakabohu, ani žiaden zdravotný problém. Peťa sa pousmiala na poznámkach, že som si našiel „mladšiu“, veď nemá devätnásť. Medzi nami je presne ten istý rozdiel, ako bol medzi mojimi rodičmi – štrnásť rokov. Fungovalo im to a verím, že bude aj nám. Takže spúšťacím mechanizmom môjho chudnutia bola potreba cítiť sa zdravšie. Všetci v rodine sme srdciari, ja už svoj vek mám a mal som naozaj nadváhu. Ak vám niekto s nadváhou bude tvrdiť, že sa cíti dobre, tak mu neverte...

Psychológovia hovoria, že pre mužov môže extrémne stresujúco pôsobiť fakt, že musia zabezpečiť rodinu. Vy máte už druhú. Dolieha to aj na vás?

Po odchode maminy, ktorá mala ťažkú chorobu, som si opäť uvedomil, že sme tu naozaj na chvíľu. Aj preto cítim zodpovednosť za svoje zdravie, aby som tu bol pre deti a pre najbližších, v tomto cítim zodpovednosť. Ale ak sa pýtate na to, či mám potrebu viac zarábať, tak nie. Som na voľnej nohe, chcem zabezpečiť rodinu, ale nikdy som nebol nenásytný po peniazoch a projektoch.

Adela po troch mesiacoch od svadby bojuje s malou komplikáciou. S čím má problém?

Zariadili ste si novú domácnosť, presťahovali ste sa do nového domu. To niečo stojí.

Určite áno, to bez pochýb, ale zvládnuť sa to dá. Na dom máme hypotéku, takže sa budeme snažiť, aby bolo na splátky, a okrem toho veľa nepotrebujeme. Nie sme materiálne založení ľudia, tak ak si raz ročne doprajeme dovolenku, budeme šťastní a spokojní.

Minulý rok nebol jednoduchý – rozvádzali ste sa s manželkou Ľubicou Čekovskou, dali ste výpoveď v divadle, pochovali ste mamu. Ako sa pod takým tlakom robí humor?

Ťažko, jemný problém som s tým mal. Bolo to najťažšie obdobie môjho života. Ale potom som si povedal, že už som sa dotkol dna a už sa môžem len odraziť. Už viem, ako to tam vyzerá...

Rozvod nie je príjemná záležitosť, ako dnes s exmanželkou vychádzate?

Výborne. Sme kamaráti, vychádzame si v ústrety, pri výchove Tea ťaháme za jeden koniec. Nič sme nenechali na náhodu a pred rozchodom sme sa poradili s výbornou psychologičkou. Keď sme sa lúčili, povedala nám, že sme ukážkový príklad toho, ako to môže fungovať. Nikdy by som nepovedal na Ľubicu krivé slovo. Verím, že z pohľadu Ľubice to možno bolo ťažšie, ale vždy je to o dvoch ľuďoch, obaja sme urobili chyby.

Zdena Studenková raz povedala, že keď sa ešte ako vydatá zamilovala do Braňa Kostku, povedala to manželovi, Stanislavovi Párnickému. Keby ho vraj klamala, dostala by žalúdočné vredy, nezniesla by dvojaký život. Vy ste nemali nábeh na žalúdočné vredy?

Náš rozchod vnímali tak, že jeden je martýr a druhý podrazák. Ale pravda bola niekde inde. Petra nie je dôvodom toho, že s Ľubicou nie sme spolu. Za tým si stojím. Vždy som bol korektný a morálny, to do mňa vštepili moji rodičia. Dospeli sme s Ľubicou do bodu, keď som povedal, že toto už nezvládneme, poďme od seba, bude to tak lepšie. Chvíľu boli emócie, potom sa to upravilo a dnes sa akceptujeme.

V kúpeľni slovenskej silikónovej krásky. Najviac času trávi vo vani

Ako ste vysvetlili päťročnému Teovi, čo sa deje?

Radili sme sa s dvoma psychologičkami, ako to urobiť tak, aby to dieťa pochopilo a vzalo túto novú situáciu ako fakt. Nie že by som nevedel, čo mám robiť, ale je perfektné, ak sa na všetko pozrie zboku niekto tretí. Bol som prekvapený, keď psychologička povedala, aby sme mu oznámili absolútnu pravdu. A na rovinu. Nie aby sa to dozvedel od niekoho tretieho a bral to ako podraz.

Tak sme mu vysvetlili, že ja bývam s Peťkou, pretože sa máme veľmi radi. V živote sa to takto niekedy pomieša, ale ja zostanem navždy jeho ockom a Lubica jeho mamičkou a budeme ho ľúbiť najviac na svete, na tom sa nikdy nič nezmení. On si to vypočul a s pokojom povedal: Dobre.

Máte na neho teraz, keď máte aj iné otcovské povinnosti, čas?

Musím a chcem mať na neho čas. Tete si sám povie, kde chce byť a ako dlho. Keď sa vypýta ku mne, hneď po neho prídem, a keď sa po pár dňoch chce vrátiť k mamine, hneď ho zasa odveziem. Nebývame napokon ani ďaleko od seba. Tešíme sa všetci na budúce leto, vezmeme Tea aj malého Tima k moru aspoň na tri týždne. Sľúbil som im dovolenku snov! (Smiech.) Toto leto bolo pracovné a s malým bábätkom sme cestovať nechceli. Ale Tea potešia aj prechádzky na Kolibe – včera pol hodiny hrdo kočíkoval Tima ako príkladný brácho...

Vráťme sa ešte k nakrúcaniu novej šou, kde ste spoznali maskérku, ktorá vás „nakopla“ na chudnutie s profíkmi. Vozíte v aute české a slovenské celebrity, spievate s nimi ich hity a zhovárate sa. Kto vás najviac prekvapil?

Ponuku do Super karaoke som dostal v čase, keď smrteľne ochorela naša mamina. Logicky som musel povedať nie. Nesmierne si vážim, že na mňa JOJ-ka počkala pol roka... Veľmi ma to baví, pretože mám priestor improvizovať v rozhovoroch a známi ľudia sa predstavia v celkom inom svetle obyčajnom, ľudskom, bez pátosu, bavíme sa o bežných veciach. Možno je to preto, že za tých sedem hodín, čo sedíme v aute, sme tam len sami a oni prestanú vnímať namontované množstvo kamier. Najväčší rešpekt som mal pred Helenkou Vondráčkovou, ale po skončení natáčania sme sa rozchádzali ako dlhoroční priatelia.