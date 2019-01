Svetových športovcov vraj musí odháňať - toto o sebe tvrdí bývalá farmárka s najkrajším telom sveta!

Dnes po svete behá množstvo krásnych žien s dokonalým telom. Aby ste spoznali ženu, ktorá sa pýši oficiálnym titulom najkrajšie telo sveta, netreba ísť ďaleko. Je to Slovenka Martina Štetiarová z Čadce, dnes žijúca už v Taliansku. Môžete si ju pamätať aj z reality šou Farma, kde sa zviditeľnila pred piatimi rokmi. Zahrala si v seriáli Baywatch, Komisárovi Rexovi a vo voľnom čase ju môžete vidieť aj za dídžejským pultom. Blondínka nám prezradila, ako to na svetových súťažiach Miss bikiny vyzerá, ako sa pripravuje a aká je jej taktika na dosiahnutie víťazstva.

Žijete v Taliansku. Priviedla vás tam modelingová kariéra?

Áno. Jedna talianska agentúra v spolupráci s mojou slovenskou agentúrou zorganizovala na Slovensku kasting, na ktorom som uspela. Najskôr som chodila do Talianska len na pár týždňov. Keď sa to všetko rozbehlo, rozhodla som sa tam zostať natrvalo.

Čomu sa tam konkrétne venujete?

Modelingu, medzinárodným súťažiam krásy, reprezentujem dve spoločnosti a diaľkovo študujem stomatológiu v španielskom Madride. Som tiež dídžejka, ale dala som si teraz stopku. Mám toho viac než dosť a musím ešte stíhať cvičiť. Keď sa mi podari nejaký voľný deň, odbehnem si zalyžovať.

Akými úspechmi sa vlastne pýšite?

Kde začať... Začnem od súťaží krásy – prvou bolo Dievča leta, taktiež víťazstvo Jay Face Slovak a mnoho ďalších na Slovensku. Nasledovali medzinárodné súťaže, vyhrala som Miss bikiny v Rumunsku a Číne a v poslednej, ktorá sa konala v novembri v Dominikánskej republike, som získala taktiež cenu za najlepšie telo. Za úspech považujem aj účinkovanie v seriáli Komisár Rex a Baywatch. Ako dídžejka som sa predviedla nielen na talianskom turné, ale aj v Istanbule, v jednom z najznámejších klubov sveta Reina. Po teroristickom útoku už však neexistuje. V Taliansku som tiež najznámejšou futbalovou fanúšičkou AC Miláno a novinári píšu o mne ako o múze tohto klubu. Články obleteli celý svet.

Opíšete nám svoje pocity a prostredie, ako to na súťaži Miss bikiny vyzerá?

Posledná súťaž v Dominikánskej republike bola trochu iná ako ostatné súťaže krásy – víťazka musí byť osobnosť so silným charakterom, inteligentná a mať organizačné schopnosti. Tiež by mala byť športovo založená a musí sa cítiť prirodzene pred kamerou, pretože súťaž bola natočená formou reality šou. Dôležité bolo tiež prichádzať všade načas, pretože aj toto mohol byť dôvod, aby ťa poslali domov. Skoro každý deň bolo vylučovanie, pretože do finále sa dostane len desať najlepších. Okrem klasických fotení a módnych prehliadok sme mali tiež športové úlohy. Vyzeralo to ako na vojenskej akadémii – úloha Last woman standing bola o šesťhodinovom behaní, skákaní, drepovaní a klikovaní do odpadnutia! Na slnku bolo asi tridsiaťtri stupňov. V ten istý deň sme mali aj IQ test a test osobnosti, ďalšie dni sme mali napríklad necelú hodinu na vypracovanie témy problematiky bývania v Dominikánskej republike. Tiež sme mali hosťa, kandidáta na prezidenta Dominikánskej republiky, a mohli sme mu dávať otázky. Niektoré dievčatá sa ani nedostali k slovu, mne sa podarilo spýtať sa hneď dve otázky.

Mali ste obavy z konkurencie?

Prezradím svoju taktiku! Sústreďujem sa len na seba, krása je predsa rôznorodá, neexistuje jeden vyhradený typ krásy. Krásna je niečím každá jedna, ale treba zažiariť, všetci musia vidieť vo vás – to je ona, táto je víťazka. Je to o vnútornom vyžarovaní, o elegancii, šarme a charizme, vždy si naštudujem niečo o kultúre krajiny, v ktorej sa organizuje súťaž. A to sú detaily, ktoré sa cenia. Vždy sa na súťažiach nájdu typy dievčat, ktoré robia pravý opak, nesústreďujú sa na seba, ale na druhé, robia intrigy a iné nepríjemnosti, tie nikdy nie sú úspešné. Potvrdilo sa mi to. Jedna zo súťažiacich, ktorej som bola od začiatku tŕňom v oku, sa mi po skončení súťaže so slzami v očiach posťažovala, že ešte nikdy nevyhrala, a to už bola na viacerých súťažiach krásy. Poradila som jej, aby sa sústredila viac na seba. Bola veľmi zaujímavý typ, len už na prvý pohľad pôsobila neisto.

Ako ste sa na súťaž pripravovali?

Nijako špeciálne. Po celý čas som vo fyzickej kondícii, vlastne už od šestnástich rokov mám tú istú váhu a tie isté miery. Vďačím za to dobrej genetike a tiež cvičím, aby postava bola aj pekne spevnená. Čo sa týka stravy, dôležite je pre mňa jesť päťkrát denne, to pomáha udržiavať metabolizmus stále aktívny. Diéty u mňa nečakajte. V jedle sa neobmedzujem, snažím sa zdravo jesť, ale keď príde mama, neodopriem si poriadne slovenské špeciality.

Myslíte, že po vás idú muži pre vaše telo?

Takí sú u mňa bez šance, ja to hneď vycítim. Poviem vám, po tom, ako som sa stala múzou AC Miláno, sa so športovcami akoby roztrhlo vrece. Jeden z nich prenáramne naliehal, že ma chce spoznať, ale odmietala som. Raz som ho stretla na jednej párty a pýtal sa znova, prečo mu nedám šancu. Už som nevedela, čo mu na to povedať, tak som povedala, čo mi prvé napadlo: Nie si môj typ. A on na to: Ja som typ každej. Hovorím: Tak to je super, a otočila som sa na opätku. Myslím, že takého sebaistého chlapíka by žiadna z vás nechcela. Hlavne u mužov nejde až tak o tú fyzickú krásu, zase nemyslím tým nejakého Quasimoda, ale o charizmu. Muž musí byť dobrý aj v konverzácii, so zmyslom pre humor, nie?

Máte ešte nejaké ciele?

Jasné! Chcela by som byť športovou redaktorkou, to je taký najväčší cieľ. Presadiť sa tiež viac v herectve. Rada by som si zahrala v nejakom dobrom videoklipe, napríklad aj v slovenskom, prečo nie. V každom prípade, dôležité je pre mňa ukončiť úspešne vysokú školu, to bude rezerva do budúcnosti.

Plánujete v Taliansku ostať nastálo? Ste zadaná?

Áno, myslím si, že tu zostanem, aj keď človek nikdy nevie. Momentálne sa sústreďujem na prácu a štúdium, to je pre mňa prvoradé. Uvidíme, čo mi život prinesie.

Aký je život v Taliansku? Čo tam milujete a čo vám tam prekáža?

Milujem tu more, hory, jedlo, prácu, toto miesto ma napĺňa. Čo napríklad nemám rada je, že na juhu kričia, aj keď sa normálne rozprávajú. Vyzerá to, že sa hádajú, a to len tak rozprávajú.

Niektorí si vás pamätajú aj z reality šou Farma. Ako si na to spomínate?

Na Farmu si spomínam výborne. Veď kde môžete zažiť niečo podobné? Žiť v podmienkach ako pred sto rokmi. Bez tečúcej vody, bez elektriny, bez toho, aby ste vedeli, koľko je hodín a hlavne bez telefónu, pracovať na poli, spať na slame. Toto sú zážitky, ktoré vám zostanú navždy. Okrem farmy som účinkovala tiež v talianskej reality šou Bikiny island a zužitkovala som všetky skúsenosti z Farmy.