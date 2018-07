Ťahá jej na päťdesiat, ale telo má ako bohyňa. TAKTO si Jennifer Lopez udržiava tehličky na bruchu!

Jennifer podľa vlastných slov prisahá na miernosť a riadi sa týmto dôležitým heslom: NEPREJEDAŤ SA! V latinskej kultúre, v ktorej vyrastala, každý deň jedli vyprážané kura s ryžou a fazuľou. Tieto chute dodnes miluje, ale už sa stravuje s mierou.

A ako je to so sladkosťami?

V priebehu rokov som sa naučila, aké je dôležité nič si neodopierať, pretože sa to aj tak nedá dlhodobo zvládať. Takže ak má na niečo chuť, tak si trochu dá. Ale vie, kde sú hranice. Keď túži po čokoládovom zákusku, jeden si dopraje, ale viac nie! Jennifer pravidelne cvičí a spaľovať kalórie jej pomáha aj aktívny čas strávený s deťmi

Zdravé raňajky

Aby jej nechýbala energia, je často a malé porcie. Pravidelnosť je pre ňu veľmi dôležitá. Ráno vstáva medzi šiestou a siedmou, aby mohla byť s deťmi predtým, ako idú do školy. Raňajkuje mix z proteínového prášku a ovocia. Obeduje chudé mäso so šalátom, neskôr si dopraje ovocie a zdravé chuťovky. Na večeru je s deťmi kura so zeleninou alebo rybu.

Podľa jej slov nie je dôležité byť ultra štíhlou, ale aby sme boli v tej najlepšej forme a fit- myslí si nestarnúca kráska.