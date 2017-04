Tajné životy Adyho Hajdu: Prečo muži ubližujú ženám

S Adym Hajdu (53) sa mali možnosť diváci stretávať v úspešnom seriáli RTVS Tajné životy. Príbehy z prostredia azylového domu sa herca veľmi dotkli. "V deväťdesiatich deviatich percentách sú týrané ženy, ale niekedy trpia aj muži," povedal herec, ktorý sa v seriáli stal obeťou manželky - obvinila ho zo zneužívania ich dcéry a trvalo dlho, kým vysvitlo, aká je pravda.

Poznáte v reálnom živote podobný prípad?

- Áno, je to muž z menežérskeho prostredia, ktorý si našiel frajerku a žena sa mu pomstila tým, že ho udala na polícii. Veľmi ho to celé poznačilo psychicky, je to úplne zlomený človek. Nakoniec sa rozišiel aj s milenkou, voči žene so všetkým súhlasil, aj s finančnými požiadavkami, len aby s ňou nemusel bojovať, a aby sa dostal k dieťaťu. Je na neho veľmi naviazaný.

Prečo muži ubližujú ženám?

- Sú frustrovaní z práce, zakomplexovaní, nemajú kde odbúravať testosterón a namiesto toho aby išli do posilňovne, tak sa vybúria na najmilovanejších osobách, ktoré sú najzraniteľnejšie - teda na partnerkách, manželkách ale aj deťoch. Ja to mám celkom inak - vďaka mojej mame, ktorá bola veľmi silná žena, som si tiež hľadal silnú ženu a takú som chválabohu aj našiel. Ženy sú všeobecne vnútorne silnejšie ako muži a frustrovaní chlapi nechápu, že tieto bytosti treba obdivovať, starať sa o ne, vyjadrovať im lásku. Keď to budú robiť, ženy im to tisícnásobne vrátia.

Problém je vo výchove?

- Aj v nej. Deti často nemajú doma dobrý príklad, ktorý by mohlo odpozerať. Ja som sa mal, našťastie, čo naučiť. Môj otec bol ten bonviván, to svetlo v našom živote, v ktorom rozdával radosť, mal blízko k bohémstvu, ale na druhej strane som videl ako sa úžasne stará o mamu, a o nás, o svojich štyroch synov.



Zrejme ale nie ste "svätý muž", máte svoje chyby...

- Učite! A mám ich veľa. Ale svojich démonov si liečim herectvom. Môžem ich dávať do svojich postáv a oni sa tak zo mňa vyplavujú. Na zviera sa napríklad mením, keď šoférujem - neznášam totiž arogantných a egocentrických vodičov, ktorí nepozerajú na bezepčnosť ostatných a dávam to za volantom aj najavo. Dokážem zúriť. Každý robíme za volantom chyby, aj ja, ale ak sa to stane, treba aspoň zablikať, ospravedlniť sa...



Používali ste prí výchove vašich detí aj krik?

- Ale áno. Poznáte to, najprv dieťaťu vysvetľujete jedenkrát, dvakrát...piatykrát, a keď to stále nejde, začnete vrieskať, dostanete sa do hystérie (smiech). Ale keď sa o tom dnes zhovárame s deťmi, zabávame sa na tom, akí sme boli rodčia.



Ste spokojný ako ste ich vychovali?

- Ja som s nimi spokojný, sú chytrejšie ako ja, dá sa s nimi diskutovať o všetkom a verím, že budú v živote šťastné. Lebo my ako rodičia im možeme dať jedine lásku a vzdelanie - to sme im dali a uvidíme čo z toho vznikne. Som šťastný, že sa máme radi, že sme radi spolu. Keď sa stretneme, otvoríme si fľašu dobrého vína a zhovárame sa, to sú najkrajšie chvíle v mojom živote.

Ako sa vám v Tajných životoch hralo so Zuzanou Kanócz, ktorá bola vašou seriálovou manželkou?

- My sme spolu kedysi hrali brata a sestru v Ordinácii v ružovej záhrade, trvalo to päť rokov. Bolo to tiež fajn. Zuzka je výnimočná žena, skvelá mama s výborná herečka. Mám ju hrozne rád. Keď si totiž s niekým ľudsky sadnete, je to na celý život. A tak tomu bolo aj pri Tajných životoch, kde sme mali od scenáristov navyše aj výborne napísané postavy. Aj keď na mňa bola v príbehu zlá, vôbec mi to nevadilo (smiech). Mali sme tam veľmi silnú scénu, keď sa ma manželka po prevalení jej klamstva snaží získať späť a používa pri tom ženské zbrane - začne ma bozkávať a objímať. Je tam silné napätie, pretože hlavný hrdina cíti, že ho ešte priťahuje, ale už sa to nedá zvrátiť späť.



Čo hovorí na seriál vaša manželka?

- Janka povedala, že je to jeden z najlepších seriálov, aký bol na Slovensku natočený. A scénu, keď sa ma seriálová manželka snaží vydierať nielen citovo ale aj sexuálne, len aby som ju neopustil, považuje za najsilnejšiu.



V partnerstve ale aj všeobecne v živote sa učíme robiť kompromisy. Aký je váš najväčší kompromis?

- Je to herectvo. Niekedy ho z duše nenávidím, niekedy ho milujem. Niekedy mi berie zdravie a niekedy mi dáva veľa síl.

Ženy v azylových domoch sú často v bezvýchodiskovej situácii. Pomáha podľa vás štát ľuďom v núdzi dostatočne?

- Nie, cítim, že štát všeobecne nemá veľký záujem o najzraniteľnejších ľudí, nestará sa. Pozrite sa len, ako sa žije seniorom, nikto nemá o nich záujem. Moja mama je teraz chorá a keby sme neboli štyria bratia, neviem si predstaviť, ako by to bolo... Platíte odvody ale keď prídete do nemocnice, nefunguje to tak ako treba. Ale to je už ďalšia široká téma... Chcem ale zložiť poklonu všetkým, ktorí sa snažia pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Sociálna práca je dôležitá. Priznám sa, som tak citlivý, že mnohé veci by som nedokázal robiť. Keď ma napríklad zavolajú k deťom chorým na srdce alebo na rakovinu, urobím to veľmi rád, ale keď odtiaľ odídem, plačem dva dni. Obdivujem tých ľudí, ktorí to robia, ja taký silný nie som.

