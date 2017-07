Takto chudnem! Patricia Vittek nám ukázala, ako zatočiť s kilami

Neprajníci na nej často nenechajú nitku suchú a komentujú to, čo je pre každú ženu jedna z najchúlostivejších vecí – postavu a kilá navyše. Speváčka a podnikateľka túto citlivú tému neobchádza a bez okolkov už viackrát priznala, že za zvýšenou hmotnosťou sa skrývajú najmä zdravotné problémy.

Koniec výhovorkám

Teraz si však povedala, že bolo dosť výhovoriek a ukázala, ako sa snaží s kilami zatočiť. O to viac, že leto je tu a nechce sa schovávať do neforemných handier zahaľujúcich kritické partie.

Čo pre to robí? „Vlastne, úplne všetko! Jedného dňa som sa zobudila a uvedomila si, že so svojím typom postavy, pri všetkých zdravotných komplikáciách, ktorými som prešla, a v mojom veku je čakanie na zázraky bez driny hlúposť a urážka vlastného ja. Vyhovárať sa na zdravotné obmedzenia, nedostatok času, zaneprázdnenosť či na stres vieme predsa každá, ale makať na sebe a poraziť nástrahy ako sviečkovica na smotane, vie len určitá časť, do ktorej chcem patriť aj ja,“ vraví Patricia odhodlane.

Pomohla jej Dara

Naštartovala ju Dara Rolins, ktorej diár dostala na Vianoce od dcér. Speváčka v ňom píše o životnom štýle, ktorým žije. „Motivovalo ma to, priznávam. Preto dnes večeriam bataty z Dariných receptov a nie to, čo dom a chladnička ponúkajú. Pijem prírodné olejové výťažky z byliniek, čo mi krásne naštartovalo metabolizmus a začala som opäť cvičiť. Nedám dopustiť na LPG a pravidelné lymfatické masáže, ktoré teraz beriem ako povinnosť,“ vymenúva aktivity na získanie postavy snov.

Zatočila s lymfou

Patriciu sme zastihli na klinike estetickej medicíny MUDr. Adriany Tomekovej. „My ženy si neuvedomujeme, že stres a strach sú spúšťače chorôb a porúch trávenia. Myslím, že na mne to bolo často vidieť v podobe kolísavej hmotnosti a zalievania tváre a rúk. Prestala som chodiť po lekároch a hľadať príčiny. Začala som makať na sebe každý deň. A začala som sa mať rada. Zverila som sa doktorke, ktorú poznám roky a verím jej. Nič nepreháňa, hľadá prírodnejšie cesty, nové metódy udržania mladosti, čo rieši skoro každá žena po tridsiatke. Dnes to nie je už len trend a márnotratnosť. Je to pre mňa niečo ako návšteva zubára, vnútorná povinnosť, keď sa chcem cítiť dobre,“ netají Patricia. Na procedúru LPG pravidelne chodí už skoro pol roka a vraví, že výsledky vidí aj cíti.

V kempe aj vo Francúzsku

Paťa nepoľavila ani v čase náročných príprav letnej sezóny, keď ju čakajú štyri turnusy detského projektu pre deti talentované na šport, najmä futbal. „Čaká ma výnimočný týždeň v akadémii FC Barcelona, kam idem s dvoma chlapcami, veľkými talentmi z našich Vittekcampov. Som hrdá, kam sme sa posunuli,“ teší sa podnikateľka.

Okrem futbalového kempu a deťom v ňom sa, samozrejme, bude venovať aj tým vlastným. „Moje dcéry už šesť rokov trávia so mnou každý júl vo Vittekcampe a myslím, že si to už ani nevedia predstaviť inak. Dnes už sú to veľké baby a sú mi neuveriteľnou oporou, podporou a pomocou. August chcem venovať im a nášmu domu vo Francúzsku – bez mobilu a počítača,“ odkrýva letné plány.

