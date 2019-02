TAKTO zhorel vo filme Trhlina Martin Šalacha. Trvalo to tri hodiny!

Kto je fanúšikom knihy Trhlina od spisovateľa Jozefu Kariku, určite si nenechal ujsť aj rovnomenný film režiséra Petra Bebjaka, ktorý sa aktuálne premieta v kinách. Hoci snímka nie je až taká náročná na masky, s jednou sa tam umelecká maskérka Michaela Kicková poriadne vytrápila. Ide o postavu Waltera Fischera, ktorého si zahral herec Martin Šalacha (34). Pri jeho zhorenej a porezanej tvári sa poriadne zapotila. No pri jej skúsenostiach to zvládla s prehľadom.

Zohavuje hercov

Michaela, ktorá pracuje takmer na každom veľkom seriáli či filme na Slovensku, ale aj v Česku, prišla na nakrúcanie Trhliny s obrovskými taškami líčidiel. Nechýbali ani materiály, ktorými dotvára zohavených hercov. „Niektoré aplikácie si vyrobím vopred doma. Napríklad urobím formu reznej rany, do ktorej vlejem silikón. Tento polomateriál prinesiem na nakrúcanie a potom ho už len lepím priamo na herca, dokresľujem ho alebo podľa potreby zakrvavím. Používam špeciálne liehové farby. Keď ide o komplikovanejšiu masku, niektoré kusy mi vyrába na mieru aj kolega Maťo Jankovič. Vo svojom odbore je špička,“ chváli konkurenciu.

Piplavá robota

A ako to bolo v prípade masky Waltera Fischera v Trhline? „V porovnaní s inými to bola o niečo komplikovanejšia práca. Zhorenú tvár som na hercovi tvorila tri hodiny. Vopred som si vyrobila želatínovú aplikáciu, ktorú som naňho lepila a priamo na ňom som modelovala pľuzgiere,“ prezradila nám tajomstvo „piplavej“ roboty. Martin svoju postavu zobral svedomito, bol aj veľmi poslušným objektom v maskérskom kresle a maskérke nijako nefrflal do roboty. „Kým ma Miška nalíčila a pripravila, naozaj to trvalo veľmi dlho. Robila to detailne a pričinila sa vo veľkej miere k tomu, aby celý Walter Fischer pôsobil tak, ako pôsobil. Odviedla veľmi dobrú robotu,“ pochvaľoval si herec prácu umeleckej maskérky, s ktorou dúfa, že bude ešte párkrát na pľaci spolupracovať.