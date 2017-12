Takúto svokru by chcela každá! Čo Monika Beňová dopraje priateľke svojho syna?

O europoslankyni sa vie, že má blízky vzťah k móde, čo napokon vidno na jej luxusných outfitoch. Monika je zakaždým nahodená od hlavy po päty v drahých značkách, no pôsobí zladene, na čom má podiel aj známy štylista Andrej Kusalík. Preto nechýbala ani na otvorení konceptu, za ktorým stojí aj on. „Andrej je hlavne dobrý kamarát, ale keď potrebujem, naozaj mi super poradí. Keďže som stále niekde a nestíham ísť do obchodov, dokonca mi donesie domov veci, o ktorých si myslí, že by sa mi mohli hodiť, alebo mi posiela fotky zaujímavých kúskov,“ opísala ich spoluprácu.

Babské výjazdy

Spoločnosť robila Monike Marica Verešová, priateľka jej syna Martina. Priznala, že ju takto „zneužíva“, keď jej nemá kto robiť garde. S budúcou nevestou si však evidentne rozumie. „Marica, dúfam, že budúca nevesta, je vždy ochotná sprevádzať ma. Je super, že môžeme ísť takto spolu von,“ teší sa Monika. Pohľad na synovu priateľku napovedá, že buď má takisto vzťah k móde, alebo je v dobrých rukách svokry a dá si od nej poradiť. Čo je teda pravda? „Nemusím ju usmerňovať. Myslím si, že móda baví každú ženu. Každá z nás pracuje v inej brandži, napriek tomu sa chceme všetky páčiť, je to prirodzené,“ vraví europoslankyňa.

Dopraje jej

Na otázku, či s Maricou chodievajú aj spoločne nakupovať, vybuchli do smiechu. „Áno, často. Spojíme príjemné s užitočným. Dohodneme sa, že ideme na obed a popritom zbehneme aj na ,kukačku‘, prehľad obchodov,“ priznala Monika. Často vraj navštevujú obchodné centrum na nábreží Dunaja, občas vybehnú do susednej Viedne. „Tam chodievame asi raz za štvrť roka. Práve minulý týždeň sme chceli ísť, ale napokon som bola lenivá, priznávam… Napriek tomu, že som to Marici sľúbila, nešla som.“

Synova priateľka má však v političke nielen parťáčku na „šopovanie“, ale Monika jej pravidelne posúva kúsky zo svojho luxusného šatníka, ktoré sa jej už zunovali. „Dokonca keď si objednávam cez internet a niečo sa mi veľmi páči, rovno to objednám aj pre Maricu. Stále tvrdím, že my svokry sme veľmi dobré a je iba hlúpa povera, že zo svokry treba mať strach. Dúfam, že keď raz budem svokra, naše vzťahy ostanú také dobré, aké sú teraz.“

